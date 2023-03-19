Haberler Haberler İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

17 Mart Cuma İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | İstanbul'da namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında namaz vakitlerini araştırıyor. Sabah namazı vakti, öğle namazı vakti, ikindi namazı vakti, akşam namazı vakti, yatsı namazı vakti ve cuma namazı vakitlerini haberimizde derledik. İşte 18 Mart 2023 namaz vakitleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2023 Pazar 09:32
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023 | İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023 | Akli dengesi yerindeki tüm erişkin Müslümanlara günde 5 kez farz kılınan ve İslamiyet'in şartlarından biri olan namaz, kulun Allah'a en yakın olduğu anlardan biri olarak kabul edilir. Abdest alınması ve kıblenin belirlenmesinin ardından, Güneş'in dünyaya konumuna göre belirlenen namaz saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte İstanbul ezan saatleri, sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri...

İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ | 19 Mart 2023 namaz saatleri

İmsak vakti:👉 05.38

Güneşin doğuşu:👉 07.03

Öğle vakti:👉 13.17

İkindi vakti:👉 16.40

Akşam vakti:👉 19.21

Yatsı vakti:👉 20.41

NAMAZ SAATLERİNİ ÖĞRENMEK İÇİN BURAYA TIKLAYIN



Sabah namazı vakti 👇
Tan yerinin ağarması ile güneşin doğuşuna kadar olan zaman aralığıdır.

Sabah namazı kaç rekattır?
Sabah namazı 2 rekat sünnet ve 2 rekat farz olmak üzere 4 rekattır.

Öğle namazı vakti 👇
Gün ortasında başlar (Yani güneşin dik açıyla vurduğu an, zeval vakti) asr-ı evvel vaktinde sona erer (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı)

Öğle namazı kaç rekattır?
Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olarak, toplam 10 rekattır.

İkindi namazı vakti 👇
Asr-ı evvel vaktinde başlar (Bir şeyin gölgesinin kendi misli olduğu an, ikindi namazının başlangıç anı), güneşin batışından hemen önce sona erer.
İkindi namazı kaç rekattır?
İkindi namazı 4'ü sünnet 4'ü farz olmak üzere toplam 8 rekattır.

Akşam namazı vakti 👇
Güneşin batması ile başlar ve güneşin batması sonrasında ufuktaki aydınlık kayboluncaya kadar devam eder.
Akşam namazı kaç rekattır?
Akşam namazı 3'ü farz 2'si sünnet toplam 5 rekattır.

Yatsı namazı vakti 👇
Yatsı namazının vakti, akşam namazının vakti çıktıktan sonra başlar ve imsak vaktine (Tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder.
Yatsı namazı kaç rekattır?
Yatsı namazı 4'ü sünnet, 4'ü farz, 2'si son sünnet ve 3'ü vitir namazı olmak üzere toplam 13 rekattır.

Vitir namazı nedir?
Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, 3 rekatlı vacip (Müslümanlıkta yapılması zorunlu olan) bir namazdır. Vitir namazının her rekatında Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunur. İkinci rekatın sonunda oturularak sadece ettehiyyatu duası okunur. Üçüncü rekatta kıraat tamamlandıktan (Fatiha ve ardından bir sure ya da birkaç ayet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

DİĞER
Son dakika haberi: İnönü'de Vincent Aboubakar şov! Süper Lig'de bir ilke imza attı...
Galatasaray’ın yeni yıldızı Nicolo Zaniolo çapkınlık avına başladı! Burcu Özberk, Rabia Yaman...
F.Bahçe Alanyaspor maçı öncesi kenetlendi!
Aslan'dan sürpriz sol bek hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şehit yakını ve gazi Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ Emekli kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ genç kura çekilişi canlı izle!
Genç Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Engelli TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı izle
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aslan Mertens'i arıyor! İşte dönüş tarihi Aslan Mertens'i arıyor! İşte dönüş tarihi 09:45
Nihat Kahveci'den Redmond'a flaş sözler! Nihat Kahveci'den Redmond'a flaş sözler! 09:27
Mainz - Freiburg maçı saat kaçta? Mainz - Freiburg maçı saat kaçta? 09:02
Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı saat kaçta? Bayer Leverkusen - Bayern Münih maçı saat kaçta? 08:46
Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? Union Berlin - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta? 08:40
Beşiktaş'ın yıldızına övgüler: "Attığı goller ders olarak gösterilmeli" Beşiktaş'ın yıldızına övgüler: "Attığı goller ders olarak gösterilmeli" 08:33
Daha Eski
Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda? 08:33
Getafe - Sevilla maçı hangi kanalda? Getafe - Sevilla maçı hangi kanalda? 08:28
Real Sociedad - Elche maçı hangi kanalda? Real Sociedad - Elche maçı hangi kanalda? 08:24
Osasuna - Villarreal maçı hangi kanalda? Osasuna - Villarreal maçı hangi kanalda? 08:19
Real Betis - Mallorca maçı hangi kanalda? Real Betis - Mallorca maçı hangi kanalda? 08:14
Arsenal - Crystal Palace maçı saat kaçta? Arsenal - Crystal Palace maçı saat kaçta? 08:07