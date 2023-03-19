💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ? 18 Mart Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Mart Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. 18 Mart Çılgın Sayısal Loto çekildi. Büyük ikramiyenin 135 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizden ulaşabilirsiniz...

18 MART CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

11-18-30-60-81-84 Joker: 17 SüperStar: 61

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18 MART CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 18 Mart Cumartesi akşamı saat 22:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.