Haberler Haberler CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

17 Mart Cuma 2023 CANLI ALTIN FİYATLARI - Günlük olarak takip edilen ve en çok araştırılan konulardan olan altın fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilirsiniz. Yatırımcılar internette sıkça gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet, ata ve tam altın fiyatlarını aratıyor. İşte 17 Mart Cuma günü altındaki son durum...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:50 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 06:53
CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Mart Cuma 2023 çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum

💥CANLI ALTIN FİYATLARI - 17 Mart Cuma günü ons altın ve döviz kurlarındaki değişimlerden etkilenen altın fiyatlarındaki son durum merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu, çeyrek altın ne kadar? İşte altındaki anlık durum ve son fiyatlar...

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

👉17 Mart Cuma 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.177,60

Gram altın satış: 1.177,76

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.940,00

Çeyrek altın satış: 1.960,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.880,00

Yarım altın satış: 3.920,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.736,00

Tam altın satış: 7.811,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.889,00

Cumhuriyet altını satış: 8.008,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.914,00

Ata altın satış: 8.012,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 17 Mart Cuma günü saat 06.20 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası)
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Bolu hangi fay hattı üzerinde?
Son dakika deprem | Merkezüssü neresi, şiddeti kaç?
Şap hastalığı nedir, hangi illerde görüldü?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:23
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:21
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
Daha Eski
Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:59
Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" Jesus'tan flaş sözler! "Maçlar sahada kazanılmıyor" 00:59
ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) ÜLKE PUANI! - UEFA ülke puanı sıralaması (İşte Türkiye'nin sırası) 00:59
Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler Jorge Jesus: Bir pozisyona bile giremediler 00:59