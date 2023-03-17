Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte kış mevsiminin gelişiyle nihayet su oranları yükselişe geçti. Kentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2023 Cuma 23:31 Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2023 Cuma 07:02
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 6 Ocak Cuma barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 6 Ocak Cuma günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 32,25 oldu.

💦PABUÇDERE BARAJI ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca 1'inin doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde... Alibey Barajı yüzde 18,29 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 37,53 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 4,9 oldu.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR? 👀 UZMANINDAN ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN... 👉🏼

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Ebru Şallı’nın 19 yaşındaki yakışıklı oğlu Beren Tan mankenlere taş çıkarıyor! Yorum yağdı...
Buse Varol kardeşini nişanladı kayınçonun kurdelesini Alişan kesti! Nişana Buse Varol son hali damgasını vurdu bir deri bir kemik
Gedson'a flaş uyarı! Güneş özel görüştü
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Şehit yakını ve gazi Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
Tuzla TOKİ kura sonuçları 2023
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? Konyaspor - G.Saray maçı saat kaçta? 08:17
Sert eleştiri! "F.Bahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok" Sert eleştiri! "F.Bahçe'ye 1 kuruş hayrınız yok" 07:56
Çarpıcı yorum! "Geldiğinden beri yaptığı en doğru hamle" Çarpıcı yorum! "Geldiğinden beri yaptığı en doğru hamle" 07:41
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:23
Leverkusen kazanarak turladı! Leverkusen kazanarak turladı! 01:21
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Daha Eski
Roma istediğini aldı! Roma istediğini aldı! 01:13
Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu Çizme'nin gözü G.Saraylı yıldızda! Talipleri 3 oldu 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe Milan'ın aklı fikri Torreira'da! İşte ayırdıkları bütçe 01:02
Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! Orkun yıldızlaştı Feyenoord turladı! 01:02
F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! F.Bahçe Beko deplasmanda kaybetti! 00:59