TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? | İstanbul Tuzla TOKİ kurası saat kaçta çekilecek?

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA? | Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim, TOKİ'nin öncülüğünde devam ediyor. Yatay mimari yapısıyla depreme dayanıklı evler için toplam 5 milyon 135 bin 324 geçerli başvuru yapılırken bu başvurular, şehit yakını, terör malulü ve gazi, genç, emekli ve diğer başvurular olarak kategorize edildi. İstanbul'da yapılacak ilk etapta 50 bin adet konutun kura çekilişleri için tarihler de belli oldu. Peki İstanbul Tuzla TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? İlk Evim Tuzla kuraları ne zaman çekilecek?

İSTANBUL TUZLA TOKİ KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İstanbul'un Tuzla ilçesinde inşa edilecek 20 bin 920 konut için kura çekilişleri 16 Mart Perşembe günü başlayacak. 13 gün sürecek olan çekilişler, 29 Mart Çarşamba günü sona erecek.

Tuzla TOKİ kurası, 16 Mart - 29 Mart tarihleri arasında her gün 10.00'da başlayacak.

İSTANBUL DİĞER İLÇELERİN KURA TARİHLERİ

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

TOKİ 2+1 TAKSİT FİYATLARI

2+1 konutun başlangıç fiyatı 608 bin TL. 2+1 evlere toplamda 240 ay (20 yıl) vade yapılacak. Taksitlendirme ise ilk etapta (şu anki enflasyon ile) 2 bin 533 liradan başlayacak.

TOKİ 3+1 TAKSİT FİYATLARI

TOKİ'nin 3+1 konutunda ise başlangıç fiyatı 850 bin TL. 3+1 evlerde de vade sayısı 240 ay olacak. Bu kaspamda taksitlendirme (şu anki enflasyon ile) 3 bin 541 liradan başlayacak.