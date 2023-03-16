TUZLA TOKİ EMEKLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | İstanbul Tuzla TOKİ emekli kurası canlı izle - Emekli TOKİ Tuzla kura çekilişi

TUZLA TOKİ EMEKLİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI | Türkiye'nin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim İlk İş Yerim, TOKİ önderliği ile devam ediyor. Detaylarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve ilk etapta 250 bin kişiye depreme dayanıklı, yatay mimarisi ile 1+1, 2+1 ve 3+1 konut sağlayan projenin İstanbul çekilişleri 16 Mart itibarıyla başlıyor. İlk olarak Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konutun çekilişi yapılacak. Tuzla'daki TOKİ evlerine EMEKLİ kategorisinden başvuran ve TOKİ kura çekilişlerini canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Tuzla TOKİ emekli kura çekilişi canlı, İstanbul Tuzla TOKİ Emekli kurası canlı izle ve EMEKLİ TOKİ Tuzla kura çekilişi' konularını araştırıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL TUZLA TOKİ EMEKLİ KURASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İSTANBUL HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)

Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)

Çatalca:540 KONUT (30 MART)

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

EMEKLİ TOKİ TUZLA KURA ÇEKİLİŞİ