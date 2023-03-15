Haberler Haberler TOGG ÖN SİPARİŞ VERME | TOGG online sipariş nasıl verilir? - TOGG Trumore ön sipariş ekranı

TOGG ÖN SİPARİŞ VERME | TOGG online sipariş nasıl verilir? - TOGG Trumore ön sipariş ekranı

TOGG, Türkiye'nin yerli ve milli otomobilini bu hafta satışa çıkaracağını duyurmasının ardından sipariş için araştırmalar hız kazandı. Anadolu, Gemlik, Kula, Pamukkale ve Oltu renkleri ve herkesi hayran bırakan şık tasarımıyla çevre dostu milli araç için ön sipraiş vermek isteyenler arama motorlarında 'TOGG online sipariş nasıl verilir? - TOGG Trumore ön sipariş ekranı' konularını araştırıyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:40 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:10
TOGG ÖN SİPARİŞ VERME | TOGG online sipariş nasıl verilir? - TOGG Trumore ön sipariş ekranı

TOGG ÖN SİPARİŞ VERME | Türkiye'nin ilk yerli otomobil markası olarak 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan TOGG, otomobil endüstrisinde Türkiye'nin yerlileştirme ve üretim kapasitesini arttırmaya yönelik bir adım olmasının yanı sıra ülkemizin teknoloji ve mühendislik kapasitesini geliştirmesi ve ülkenin ekonomik büyümesini desteklemesi açısından da önemli bir proje olarak kabul edilmektedir. Ön siparişe başlanacağı duyurulan TOGG otomobillerini satın almak isteyenlerin arama motorlarında yaptığı 'TOGG online sipariş nasıl verilir? - TOGG Trumore ön sipariş ekranı' sorgulamalarını biz de haberimizde derledik. İşte detaylar...

TOGG ONLİNE SİPARİŞ NASIL VERİLİR?

Togg sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trumore uygulaması kamuoyuna duyuruldu. Bu uygulama aracılığıyla, TOGG sahibi olmak isteyen vatandaşlara ön sipariş verme hakkı sunuluyor.

Kullanıcılar, Trumore platformu üzerinden katılacakları bir yarışma ya da dilerlerse kura yöntemiyle Togg akıllı cihazına ön sipariş verme hakkı elde edebilecek.

TOGG RESMİ SİTESİNE GİTMEK İÇİN TIKLAYIN

Aynı zamanda Togg'un, Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak üreteceği ve açık artırma ile satışa sunacağı NFT koleksiyonu kapsamında da 2023 adet akıllı cihaz için ön siparişe katılma hakkı ve sıralama önceliği olacak.

Uygulama için açılan Twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, uygulamada neler yapılabileceğine dair ipuçları verildi.

Buna göre uygulama, '"Kazan, Gez, Eğlen, Geliştir" konseptini hayata geçirildi.Tüm bu deneyimlerin yanı sıra Trumore platformu üzerinden Togg akıllı cihazı için ön sipariş vermek de mümkün olacak.

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TOGG TRUMORE ÖN SİPARİŞ EKRANI

TOGG akıllı cihazlar için ön sipariş sürecinin TOGG resmi web sitesi ve Trumore uygulaması üzerinden yakında başlatılacağı duyuruldu. Konuya ilişkin bir açıklama da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, ön sipraişlerin 16 MArt 2023 Perşembe gününden itibaren başlayacağını duyurdu.

Ön sipariş dönemi sona erdiğinde 2023 yılı içinde Togg akıllı cihazı teslim almaya hak kazananları ve hak kazananlar arasında teslimat önceliğinin belirleneceği bir çekiliş yapılacak.

5 Şubat'ta kullanıcıların yoğun ilgisiyle başlayan ancak ülkemizi sarsan deprem felaketlerinden sonra durdurulan NFT açık artırması ise ileri bir tarihte gerçekleştirilecek.

NFT açık artırmasıyla satışa sunulacak 100. Yıl Özel Seri Koleksiyonu, öncelikli teslimat kapsamından çıkararak 29 Ekim 2023 tarihinde kullanıcılarla buluşturulacak.

Tüm bu gelişmeler ışığında ön sipariş yöntemlerinden biri olarak duyurulan YeniLig yarışması da iptal edildi.

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