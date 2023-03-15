SON DAKİKA ŞANLIURFA'DA SEL | Şanlıurfa'da yağış devam edecek mi, ne kadar sürecek? - Şanlıurfa ölü, yaralı var mı, kaç kişi kayıp?

SON DAKİKA ŞANLIURFA'DA SEL | Şanlıurfa 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen iki yıkıcı depremin ardından bu kez de sel felaketiyle mücadele ediyor. Yağışların devam edeceğinin bildirildiği kentte, merkezdeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtidi. Peki Şanlıurfa'da yağış devam edecek mi, ne kadar sürecek? - Şanlıurfa ölü, yaralı var mı, kaç kişi kayıp?

ŞANLIURFA'DA YAĞIŞ DEVAM EDECEK Mİ, NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Şanlıurfa'da yağışlar hafta boyunca devam edecek. Salı gününden itibaren parçalı bulutlu havanın hakim olması beklenen kentte, vatandaşlara bodrum katlardaki evlerini terk etme uyarıları yapıldı.

ŞANLIURFA ÖLÜ, YARALI VAR MI, KAÇ KİŞİ KAYIP?

Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtidi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan tarafından yapılan son dakika açıklamasında ise, can kaybının 4'e yükseldiği, kayıp 2 itfaiye erinin ise arandığı kaydedildi.

Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kentte birçok yol trafiğe kapatıldı. Oluşan sel nedeni ile vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Karakoyun deresinin taşması ile birlikte yollar adeta denize döndü. Haliliye ilçesinde bulunan Abide Kavşağında da alt geçit su doldu. Araçlar geçemeyince metrelerce kuyruk oluştu. Yol trafiğe kapanması nedeni ile araçlar geri döndü. Araçlar suyun içinde adeta görünmez hale geldi. İtfaiye ekipleri evlerinde ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar için yoğun çaba harcıyor.

Öte yandan selin etkili olduğu deprem kentlerinden Adıyaman'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise kayıp olduğu öğrenildi.

"SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞI"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinin su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade eden Ayhan, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Şanlıurfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram.

ŞANLIURFA HAVA DURUMU