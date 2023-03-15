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HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ 2023? | İlk sahur ne zaman? - 2023 ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih günü...

Mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte Müslümanlara Ramazan'da farz kılınan oruç için araştırmalar başladı. Yetişkin her Müslüman'ın tutması gerek oruç ile ilgili arama motorlarında 'Hangi gün sahura kalkacağız? İlk sahur ne zaman? - 2023 ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih günü.....' konuları araştırılıyor. Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 13:33 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:02
HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ 2023? | İlk sahur ne zaman? - 2023 ilk sahur, ilk iftar ve ilk teravih günü...

HANGİ GÜN SAHURA KALKACAĞIZ 2023? | Üç ayların ilki olan Recep ayının neredeyse ortalanmasıyla birlikte tüm Müslümanları Ramazan telaşı sardı. Hicri takvime göre her yıl bir öncekine göre 11 gün geriye çeken Ramazan ayı, bu sene 23 Mart tarihinde başlayacak. 11 ayın sultanı olarak bilinen ve bin aydan daha hayırlı kabul edilen Ramazan ayı hakkında arama motorlarında araştırılan Hangi gün sahura kalkacağız? İlk sahur ne zaman? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İLK SAHUR NE ZAMAN?

On bir ayın sultanı Ramazan ayı 2023 yılında Mart ayına denk gelirken Ramazan ayının ilk günü de 23 Mart Perşembe günü olacak. Dolayısıyla ilk sahur 22 Mart Çarşamba gününü 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gece yapılacak. 23 Mart Perşembe günü imsak vaktine kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek.

2023 İLK SAHUR, İLK İFTAR VE İLK TERAVİH GÜNÜ..

İlk sahur ve ilk teravih 23 Mart'ta yapılırken ilk iftar da 23 Mart günü yapılacak. 23 Mart Perşembe günü akşam ezanıyla birlikte oruçlar açılacak. Yatsı ezanıyla birlikte kılınan Teravih namazı, sahurun yapılacağı gün 2023 yılında ilk kez kılınacak.

2023 İLK SAHUR NE ZAMAN?

23 Mart Perşembe, İstanbul'da saat 05.31'e kadar Ramazan ayının ilk sahuru yapılabilecek. 06.42'de okunacak sabah ezanıyla birlikte oruç başlayacak.

📌İSTANBUL İLK SAHUR: 05.31

📌ANKARA İLK SAHUR: 05.17

📌İZMİR İLK SAHUR: 05.42

📌ADANA İLK SAHUR: 05.12

📌KONYA İLK SAHUR: 05.22

2023 İLK İFTAR NE ZAMAN?

İlk iftar ise 23 Mart Perşembe günü yapılacak. İstanbul'da 05.31'de başlayacak olan oruç vakti, akşam ezanının okunmasıyla birlikte sona erecek.

📌İSTANBUL İLK İFTAR: 19.25

📌ANKARA İLK İFTAR: 19.10

📌İZMİR İLK İFTAR: 19.32

📌ADANA İLK İFTAR: 18.59

📌KONYA İLK İFTAR: 19.11

2023 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN?

Sadece Ramazan aylarında, hem evde hem de camide kılınabilen ve 20 rekat olan, erkeklere de kadınlara da sünnet kılınan teravih namazı, 22 Mart Çarşamba günü akşam ezanıyla birlikte, yani İstanbul'da 18.26'da kılınacak.

📌İSTANBUL İLK TERAVİH: 20.45

📌ANKARA İLK TERAVİH: 20.28

📌İZMİR İLK TERAVİH: 20.48

📌ADANA İLK TERAVİH: 20.14

📌KONYA İLK TERAVİH: 20.27

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