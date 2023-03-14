KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI SON DAKİKA | Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 102 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KGM PERSONEL ALIMI - Karayolları Genel Müdürlüğü 102 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. 14.03.2023–28.03.2023 tarihleri arasında alınacak başvuruların şartları ve detayları merak ediliyor. Peki, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) 102 personel alımı ne zaman? Başvuru şartları neler?

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN VE NEREDEN YAPILACAK?

Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözleşmeli personel alımı için başvurular "Kariyer Kapısı" (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden 14-28 Mart döneminde alınacak.

KGM HANGİ BİRİMLERE PERSONEL ALACAK?

Makine mühendisi, inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı ve avukat pozisyonlarının da aralarında olduğu 102 sözleşmeli personel alımı için 2022 yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünden en az 70 puan almış olma şartı aranıyor.

KARAYOLLARI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Herhangi bir yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın, söz konusu puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınarak ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve o kadar da yedek aday belirlenecek.

Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içinde başvuru yapmayan, istenen belgeleri evrak teslim süresinde tamamlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacak.

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