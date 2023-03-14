Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 14 Mart Salı 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:29 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2023 Salı 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 14 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

14 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,97 (Alış) - 18,98 (Satış)

EURO: 20,31 (Alış) - 20,31 (Satış)

STERLİN: 23,00 (Alış) - 23,11 (Satış)

1 DOLAR = 18,98 TL

👉14 Mart Salı 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.161,37

Gram altın satış: 1.161,58

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.919,00

Çeyrek altın satış: 1.935,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.839,00

Yarım altın satış: 3.871,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.653,00

Tam altın satış: 7.711,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.813,00

Cumhuriyet altını satış: 7.932,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.857,00

Ata altın satış: 7.909,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 14 Mart Salı günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
"Vefatını konserden sonra öğrendim" Serdar Ortaç'ın kardeş acısı...
Seren Serengil'den Reha Muhtar hamlesi: "Yanıldım Deniz Uğur'a bir özür borçluyum" Olaylı davada gözü kara bir şekilde Muhtar'ı savunmuştu
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden
Devleri peşine taktı! Sacha Boey'a 2 talip birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kaş aldırmak orucu bozar mı Diyanet?
Burundan kan gelmesi orucu bozar mı Diyanet?
Kan vermek orucu bozar mı Diyanet?
TOGG ön sipariş verme - Trumore ön sipariş ekranı
Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu son dakika?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! Fenerbahçe - Sevilla maçının hakemi açıklandı! 12:12
Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? Başakşehir - Gent maçı saat kaçta? 11:59
Başakşehir Gent karşısında tur peşinde Başakşehir Gent karşısında tur peşinde 11:46
Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı Chelsea'den Stamford Bridge'de iftar programı 11:43
Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı Bucks Giannis'in 46 sayısıyla kazandı 11:40
F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim F.Bahçe'nin yeni hocasını duyurdular! Jesus'un yerine dünyaca ünlü isim 11:37
Daha Eski
Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? Sivasspor - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:26
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı! 10:55
Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden Buruk biletlerini kesti! G.Saray'da 8 ayrılık birden 10:50
Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Sevilla maçı saat kaçta? 10:36
Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı" Jesus'a şok sözler! "Şampiyonluk baskısını kaldıramadı" 10:21
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 10:04