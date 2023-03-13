Haberler Haberler ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, oruçlu olduğunu unutarak yemek yiyen ya da su içen kişiler arama motorlarında 'Oruçluyken unutup yemek orucu bozar mı? Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:03 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:09
ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Oruçlu olduğumu unutup yemek yedim, su içtim, orucum bozuldu mu? DİYANET

ORUÇLUYKEN UNUTUP YEMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki Oruçluyken unutup yemek içmek orucu bozar mı? İşte Dyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

ORUÇLU OLDUĞUMU UNUTUP YEMEK YEDİM, SU İÇTİM, ORUCUM BOZULDU MU?

Diyanet'in resmi internet sitesinde yer alan bilgide, kişinin oruçlu olduğunu unutarak bir şeyler yiyip içmesinin orucunu bozmayacağı belirtilmiştir. Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verilir:

"Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254)."

UNUTAN KİŞİYE ORUÇLU OLDUĞU HATIRLATILMALI MIDIR?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içen kişi, yaşlı, hasta, zayıf ve oruç tutmaya güç yetiremeyecek durumdaysa onu gören kişi oruçlu olduğunu hatırlatmamalı, aksi durumda hatırlatmalıdır (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, 238).

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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