İSTANBUL TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU! İstanbul İLK EVİM TOKİ kura çekimi ne zaman? İşte tarihler...

İSTANBUL TOKİ KURA TARİHLERİ BELLİ OLDU | 250 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'da yapılacak TOKİ kura çekilişleri için geri sayım devam ediyor. Türkiye'nin en kalabalık kentinde yüksek başvuru sayısının ardından kura çekimine hak kazanan isimlerin ardından kura çekiliş tarihleri de belli oldu. Vatandaşlar, TOKİ İstanbul kura tarihi ne zaman?, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri, Tuzla TOKİ kura çekiliş tarihi ne zaman? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri belli oldu. İstanbul Tuzla 16-29 Mart'ta, Silivri Selimpaşa ve Çatalca 30 Mart'ta, Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler 1-9 Nisan'da kura çekimleri yapılacak ve 250 bin sosyal konut kura çekimleri İstanbul ile son bulacak. Kura çekimleri noter huzurunda ve canlı yayınlanacak.

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TOKİ kura çekimi hakkında açıklamalarda bulunan Kurum, "81 ilimizde ayrı ayrı kuralarımızı noter huzurunda çekeceğiz. Dijital ortamda bu kurallar yayınlanacak. Vatandaşlarımızın gözleri önünde kuralar çekilecek ve hak sahipleri belirlenecek" şeklinde konuştu.