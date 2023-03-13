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DUDAĞA NEMLENDİRİCİ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI? | Dudağıma nemlendirici, ruj sürdüm, orucum bozuldu mu DİYANET?

11 ayın sultanı Ramazan'ın gelişiyle birlikte oruç tutmaya başlayan Müslümanlar, orucu bozan durumlar hakkında araştırmalara başladı. Her yıl belirlenen süre zarfında sabah güneşin doğuşundan akşam batışına kadar olan süre zarfında yeme içme faaliyetlerinin kısıtlandığı bu mübarek ayda, dudağına nemlendirici, krem ya da ruj süren kişiler arama motorlarında 'Oruçluyken dudağa nemlendirici, ruj sürmek orucu bozar mı? Dudağıma nemlendirici, ruj sürdüm, orucum bozuldu mu DİYANET?' sorularının cevabını araştırıyor Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 10:46
DUDAĞA NEMLENDİRİCİ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI? | Dudağıma nemlendirici, ruj sürdüm, orucum bozuldu mu DİYANET?

ORUÇLUYKEN DUDAĞA NEMLENDİRİCİ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI? | Ramazan ayının gelişiyle birlikte oruç ibadetini idrak eden milyonlarca Müslüman, orucun hangi durumlarda bozulacağını araştırıyor. Oruç tutmak amacıyla niyet edilmesinin ardından iftar vaktine kadar insanların bir şey yiyip içmemesini emreden İslamiyet, güneşin doğuşundan gün batımına kadar bu açlığın sürdürülmesini buyurmuştur. Peki oruçluyken dudağa nemlendirici, ruj sürmek orucu bozar mı? İşte Dyanet'in açıklamalarıyla merak edilenler...

DUDAĞIMA NEMLENDİRİCİ, RUJ SÜRDÜM, ORUCUM BOZULDU MU DİYANET?

Krem sürmek, makyaj yapmak veya yaptırmakla oruç bozulmaz. Ağız dışındaki bölgelere uygulanan hiçbir makyajla oruç bozulmaz. Ancak dudağa sürülen ruj, yalanarak ağızdan içeri girip tadı mideye ulaşırsa orucu bozar. Aksi takdirde bozmaz .

Yani dudaktaki krem ya da boyanın sökülüp yutulması halinde, orucu bozacağı kesindir. Böyle bir yutma söz konusu olmazsa ister ruj, isterse başka boya veya krem olsun orucu bozmaz.

ORUÇLUYKEN KREM, MERHEM, YAĞ SÜRMEK ORUCU BOZAR MI?

Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu işlem, yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Merğînânî, el-Hidâye, II, 263-264; Kâsânî, Bedâî', II, 98; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 366, 367).

ORUÇLUYKEN MAKYAJ YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet'in konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle; Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

Buna göre oruç tutan kişi makyaj yaptığı takdirde orucuna herhangi bir zarar gelmez. Aynı şekilde oruçluyken saç da boyanabilir. Ancak ağızdan ve burundan herhangi bir maddenin girmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

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