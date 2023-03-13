Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 13 Mart Pazartesi 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 11:51 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:10
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 13 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 13 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

13 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,93 (Alış) - 19,01 (Satış)

EURO: 20,32 (Alış) - 20,33 (Satış)

STERLİN: 22,88 (Alış) - 23,00 (Satış)

1 DOLAR = 19,01 TL

👉13 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.145,58

Gram altın satış: 1.145,79

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.894,00

Çeyrek altın satış: 1.911,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.788,00

Yarım altın satış: 3.822,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.554,00

Tam altın satış: 7.616,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.677,00

Cumhuriyet altını satış: 7.793,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.755,00

Ata altın satış: 7.811,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 13 Mart Pazartesi günü saat 11.47 itibarıyla alınmıştır.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Kırmızı kart kararı doğru mu? Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu açıkladı!
Kırık kalp ilan-ı aşk "Devrim Özkan seni seviyorum" Galatasaraylı Lucas Torreira ve Devrim Özkan ayrıldı mı takipten çıktı
Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken...
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tırnak kesmek orucu bozar mı Diyanet?
Duş almak, banyo yapmak orucu bozar mı Diyanet?
Balgam yutmak orucu bozar mı Diyanet?
Oruçluyken fitil kullanmak orucu bozar mı Diyanet?
Oruçluyken iğne yaptırmak orucu bozar mı Diyanet?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? Jesus sessizliğini bozdu! Sezon sonunda ayrılacak mı? 11:46
Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" Torreira açıkladı! "Hesabım hacklendi" 11:15
Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... Okan Buruk'tan dev neşter! 8 futbolcu birden... 11:10
Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı Aslan her alanda lider! F.Bahçe'ye fark attı 11:01
Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... Yönetimden flaş karar! F.Bahçe Sevilla'yı elerse... 10:56
Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... Gomis'ten duygulandıran hareket! Perde arkası... 10:29
Daha Eski
Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid Anadolu Efes'in konuğu Real Madrid 10:26
Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı Philadelphia 76ers serisini 5 maça çıkardı 10:24
Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... Zaniolo'ya dev talip! Milan ve Juventus derken... 10:13
Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." Kahveci'den çarpıcı yorum! "F.Bahçe ve G.Saray'ı yenerse..." 09:50
Milan - Salernitana maçı saat kaçta? Milan - Salernitana maçı saat kaçta? 09:36
Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi Rakitic bombası! Menajeri İstanbul'a geldi 09:34