İZMİR TOKİ CANLI İZLE - İzmir canlı TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 - İzmir 1+1, 2+1, 2+1 TOKİ kazananlar isim listesi

İZMİR TOKİ CANLI İZLE | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkıcı hasara neden olan deprem felaketinin ardından TOKİ Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kuraları yeniden başladı. İzmir'in Aliağa ve Kemalpaşa ilçeleri ile devam eden kura çekilişi, TOKİ'nin resmi sitesinde canlı yayınlanıyor. Çekilişi canlı takip etmek isteyenler için Edirne TOKİ canlı izle, Edirne TOKİ kura çekilişi 12 Mart 2023 ve İzmir TOKİ 1+1, 2+1, 3+1 kazananlar isim listesi'ni haberimizde derledik...

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

İZMİR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İZMİR TOKİ KAZANANLAR İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN