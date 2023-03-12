Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 12 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 12 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerine sadece Ömerli Barajı ulaşırken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 12 Mart Pazar barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 Pazar 14:51
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 12 Mart 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin son aylarında beklenen yağışların bir türlü gelmemesi kuraklık riskini her geçen gün daha da artırıyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları da vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 12 Mart Pazar günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 35,39 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajın içinden yalnızca Ömerli Barajı'nda doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı... Alibey Barajı yüzde 10,69 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,01 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,91 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 6,54 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Fenerbahçe’nin kalan maçları ve fikstürü: Süper Lig’de Fenerbahçe’nin maçı bu hafta var mı, yok mu?
Limon deyip geçmeyin o hastalığı bile tarihten sildi! Her şey 2 bin 500 yıl önce başladı her derdin devası limon meğer...
Kararını verdi! Beşiktaş'tan ayrılıyor
F.Bahçe'de yaprak dökümü! Ayrılık ve transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
KIRKLARELİ TOKİ CANLI İZLE
İZMİR TOKİ CANLI İZLE
İstanbul sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı namaz vakitleri 2023
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (11 Mart)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ghezzal kadroda mı? Belli oldu Ghezzal kadroda mı? Belli oldu 14:50
G.Saray rakibine gol oldu yağdı! G.Saray rakibine gol oldu yağdı! 14:40
G.Saray'ın gözdesiydi! Yeni adresini duyurdular G.Saray'ın gözdesiydi! Yeni adresini duyurdular 14:34
Marsilya - Strasbourg maçı saat kaçta? Marsilya - Strasbourg maçı saat kaçta? 14:31
Monaco - Reims maçı saat kaçta? Monaco - Reims maçı saat kaçta? 14:28
Nantes - Nice maçı saat kaçta? Nantes - Nice maçı saat kaçta? 14:24
Daha Eski
Lorient - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 Lorient - Troyes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Ligue 1 14:21
Angers - Toulouse maçı saat kaçta? Angers - Toulouse maçı saat kaçta? 14:15
Ajaccio - Montpellier maçı saat kaçta? Ajaccio - Montpellier maçı saat kaçta? 14:12
Clermont - Lens maçı saat kaçta? Clermont - Lens maçı saat kaçta? 14:07
Lecce - Torino maçı saat kaçta? Lecce - Torino maçı saat kaçta? 13:47
İşte Trabzonspor - A. Demirspor maçına dair tüm bilgiler! İşte Trabzonspor - A. Demirspor maçına dair tüm bilgiler! 13:12