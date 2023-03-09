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ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

Türkiye’nin farklı illerinde yaklaşık 2 aydır görülen SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı bir dizi karar aldı. Çeşitli illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tüm hayvan pazarları kapatıldı ve şehirler arası hayvan nakli yasaklandı. Peki, şap hastalığı nedir, nasıl yayılır ve belirtileri neler? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insana bulaşır mı, SAT 2 Şap virüsünün tedavisi var mı? Şap virüsü nasıl ve kaç günde geçer?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:48
ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı.

Peki, Şap hastalığı nedir? Şap virüsü nedir, Sat 2 şap hastalığı belirtileri nelerdir? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insana bulaşır mı, SAT 2 Şap virüsünün tedavisi var mı?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

ŞAP HASTALIĞI NEDİR?

Şap hastalığı, çift tırnaklı hayvanların akut seyirli, çok bulaşıcı ve zoonotik karaktere sahip viral bir enfeksiyonudur. Hastalığın bulaşma oranı yüksek olup, hassas hayvan topluluklarında (popülasyonlarında) % 100'e kadar ulaşabilmektedir. Bu nedenle hastalık ekonomik, siyasi ve ticari yönlerden büyük önem taşımaktadır.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

Hastalığın etkeni Picornaviridae familyasının Aphtovirus alt grubunda yer alan şap virusudur. Virusun O , A, C , SAT-1, SAT-2, SAT-3 ve ASİA 1 olmak üzere antijenik olarak farklı yedi ayrı serotipi bulunmaktadır. (O) serotipinin II, A serotipinin 32, C serotipinin 5, SAT I serotipinin I, SAT 2 serotipinin 3, SAT 3 serotipinin 4 , ASIA I serotipinin ise I alt tipi vardır. Serotipler arasında çapraz bağışıklık görülmemesi hastalıkla mücadeleyi güçleştirmektedir.

Virus fiziksel etkenlere karşı değişik duyarlılık göstermektedir. Isıya dayanıksız olup 37oC'de 12 saatte, 60-65oC de 1/2 saatte, 85oC de ise birkaç dakika da yıkımlanarak etkisiz hale gelmektedir. Ancak düşük ısı derecelerine ve ani donma ve çözülmelere karşı oldukça dayanıklıdır.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

ŞAP HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELER?

Sığırlarda ateş, iştahsızlık, depresyon ve süt veriminde azalma ilk klinik bulgulardır. 24 saat içerisinde salya akışı başlar ve dil-dişetinde veziküller şekillenir. Keseciklere (veziküllere) interdigital bölgede, koroner bölgede, meme derisinde, ağız ve burun mukozasında rastlanabilir. Veziküllerin yırtılması ile geniş ülseratif yaralar şekillenebilir.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

Dildeki yaraların (lezyonların) genellikle birkaç günde iyileşmesine karşın ayaklardaki ve nazal bölgedeki lezyonlar çoğunlukla ikinci (sekunder) bakteriyel enfeksiyonlara maruz kalırlar. Sekunder bakteriyel enfeksiyonlar sonucu pneumoni ve mastitis görülebilir, tırnak düşebilir.

Koyun ve keçilerde hastalık daha hafif seyirlidir. Hastalık koyunlarda genellikle topallık ile karakterizedir ve topallık süreklilik gösterir. Ağızdaki lezyonlar sığırlardaki lezyonlardan daha küçük ve daha kısa sürelidir. Genellikle hastalığın yol açtığı ekonomik kayıplar sığırlarınkinden daha düşüktür ve klinik bulgular ancak dikkatli bir gözlemle belirlenir.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

Şap hastalığının ölüm (mortalite) oranı düşük olmakla birlikte genç hayvanlarda virusun kalpte yerleşmesi (lokalize) sonucu ölümle sonuçlanan myokarditis olguları görülebilir. Hastalığın bulaşma (morbidite) oranı ise yüksek olup, et ve süt verimlerindeki hızlı düşüşe bağlı ekonomik kayıplar önem taşımaktadır.

Klinik bulgular hastalıktan şüphe ettirmekle birlikte kesin tanı virolojik veya serolojik yöntemler kullanılarak konulmaktadır. Ayırıcı tanıda; topallık, mukozal erozyonlar, salya, nazal akıntı ve meme lezyonlarına yol açan enfeksiyonlar göz önünde bulundurulmalıdır.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

ŞAP VIRÜSÜ NASIL VE KAÇ GÜNDE BULAŞIR?

Yapağıda 24 gün
Sığır derisinde 4 hafta
Samanda 15 hafta
Kepekte 20 hafta
Toprakta 4 hafta
Kuru ot ve danede 5 ay süreyle enfeksiyözitesini (bulaşma yeteneğini) koruyabilmektedir.

ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

ŞAP VIRÜSÜ İNSANA BULAŞıR MI?

Kimyasal etkenlere karşı dayanıksız olan şap virusu pH 7,0- 7,7 de etkilenmemekte (stabil olmakla) birlikte asit ve alkali şartlarda kısa sürede inaktive olmaktadır Hastalık direkt ve indirekt olarak yayılmaktadır. Hastalığın en belirgin yayılma yolu havada bulunan virusun solunum sistemi ile alınmasıyla olmaktadır. Enfekte veya kuluçka dönemindeki hayvanlar solunum, deri, sekret ve ekstretleri, süt ve sperma ile virusu saçmaktadır. Hastalık bulaşık (kontamine) hayvan ürünleri, bulaşık (kontamine) araç ve aletler, insan, yabani hayvanlar, kuşlar, rüzgar ve nakil araçları ile de bulaşabilmektedir.

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