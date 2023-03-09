ŞAP HASTALIĞI NEDİR? Şap virüsü belirtileri neler? SAT 2 Şap virüsü insana geçer mi?

SAT-2 tipi şap virüsü nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın talimatı istikametinde, tüm Türkiye'de ikinci bir emre kadar veteriner hekim, veteriner sağlık teknikeri ve teknisyenlerinin izinleri de iptal edildi.

Alınan tedbirler istikametinde ithalat, ihracat ve kesim maksatlı sevkler dışındaki tüm hayvan hareketleri yasaklandı. Ayrıca ülke genelindeki hayvan pazarları da kapatıldı.

Peki, Şap hastalığı nedir? Şap virüsü nedir, Sat 2 şap hastalığı belirtileri nelerdir? Hayvanlarda görülen şap hastalığı insana bulaşır mı, SAT 2 Şap virüsünün tedavisi var mı?