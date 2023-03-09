Haberler Haberler 💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Dolar, Euro gibi evrensel para birimleriyle ve altın kuruyla ilgilenen yatırımcı ve vatandaşlar, arama motorlarında döviz ve altın kurlarını araştırıyor. Peki dolar ne kadar oldu? 9 Mart Perşembe 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını ve 1 dolar kaç TL? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:17 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 12:30
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?

Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

9 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ABD Doları: 18,95 (Alış) - 18,96 (Satış)

EURO: 20,01 (Alış) - 20,02 (Satış)

STERLİN: 22,39 (Alış) - 22,51 (Satış)

1 DOLAR = 18,96 TL

👉9 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.104,71

Gram altın satış: 1.104,91

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.836,00

Çeyrek altın satış: 1.855,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.672,00

Yarım altın satış: 3.710,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.322,00

Tam altın satış: 7.392,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.491,00

Cumhuriyet altını satış: 7.604,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.517,00

Ata altın satış: 7.582,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mart Perşembe günü saat 12.07 itibarıyla alınmıştır.

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