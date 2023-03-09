Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 9 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
9 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,95 (Alış) - 18,96 (Satış)
EURO: 20,01 (Alış) - 20,02 (Satış)
STERLİN: 22,39 (Alış) - 22,51 (Satış)
1 DOLAR = 18,96 TL
👉9 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.104,71
Gram altın satış: 1.104,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.836,00
Çeyrek altın satış: 1.855,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.672,00
Yarım altın satış: 3.710,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.322,00
Tam altın satış: 7.392,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.491,00
Cumhuriyet altını satış: 7.604,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.517,00
Ata altın satış: 7.582,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 9 Mart Perşembe günü saat 12.07 itibarıyla alınmıştır.