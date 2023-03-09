A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

Envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. A101 bu kez de elektrikli araba satıyor.
Envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. A101 bu kez de elektrikli araba satıyor.
SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU
Çıtayı yükselten A101 bu kez de elektrikli araba satışı yapacağını duyurdu. Firmanın ilanı yayınlaması üzerine araba kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle twitter'da tren listesine giren otomobil birbirinde ilginç yorumlar aldı.
A101 ELEKTRİKLİ ARABA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
A101 resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre elektrikli araba 119.990 bin TL'den satışa çıkarıldı. Aracın satışı ile ilgili ise taksit seçenekleri bulunuyor. Araba toplamda 9 taksit fırsatı ile aylık 14 bin 265 TL'ye satın alınabiliyor.
A101 ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖZELLİKLERİ
Arabanın ağırlığının ise 415 kg olduğu belirtildi. En fazla 163 kg ağırlık taşıyabilecek aracın yokuş kalkış kabiliyeti ise yüzde 15. Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.
ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.
İşte otomobilin teknik özelliklerinin listesi ve otomobilin görseli:
Azami hız: 45 km/sa
Menzil: 63 km
Motor gücü: 2.0 Kw
Motor torku: 4.5 Nm
Boyutlar: U:2300 mm, G: 1090 mm, Y: 1645 mm
Kütle: 415 kg
Azami taşıma kapasitesi: 163 kg
Yokuş kalkma kabiliyeti: Yüzde 15
Batarya tipi: Vrla jel batarya
Batarya kapasitesi: 72V 58Ah
Şarj cihazı kapasitesi: 72-89V 8.0 ±0.2A
Şarj süresi: 7-8 saat
Aktarma tipi: Diferansiyel motor
Enerji tüketimi: 68 Wh/km
Fren sistemi: Ö: Disk/ – CBS A: Disk
Tekerler: Ö: 125/65-12 A: 125/65-12
Oturma koltuk sayısı: 2
Euro seviyesi: Euro 5
Fiyatı: 119 bin 990 TL