Haberler Haberler A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

A101 elektrikli araba satışına başladı... A101 marketler zincirinde satılan elektrikli araba sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 2 kişilik araç 63 km menzile sahip. Peki, A101 elektrikli araba fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte özellikleri…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:35 Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 23:35
A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

Envanterinde akıllı telefondan, kablosuz kulaklığa, klavyeden, saç düzleştiriciye pek çok farklı ürün bulunan A101 geçtiğimiz günlerde tekne ve karavan satarak Türkiye'nin gündemine oturmuştu. A101 bu kez de elektrikli araba satıyor.

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

SOSYAL MEDYADA POPÜLER OLDU

Çıtayı yükselten A101 bu kez de elektrikli araba satışı yapacağını duyurdu. Firmanın ilanı yayınlaması üzerine araba kısa süre içerisinde sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Özellikle twitter'da tren listesine giren otomobil birbirinde ilginç yorumlar aldı.

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

A101 ELEKTRİKLİ ARABA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

A101 resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre elektrikli araba 119.990 bin TL'den satışa çıkarıldı. Aracın satışı ile ilgili ise taksit seçenekleri bulunuyor. Araba toplamda 9 taksit fırsatı ile aylık 14 bin 265 TL'ye satın alınabiliyor.

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

A101 ELEKTRİKLİ ARAÇ ÖZELLİKLERİ

Arabanın ağırlığının ise 415 kg olduğu belirtildi. En fazla 163 kg ağırlık taşıyabilecek aracın yokuş kalkış kabiliyeti ise yüzde 15. Resmi olarak ÖTV ve tescil işlemleri yapılacağından, ürünün fatura edilmesinden sonra iptal ve iade işlemi yapılamamaktadır.

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

ÖTV'li satışlarda müşteri sigorta yaptırmadığı takdirde sipariş iptal edilecektir. Sigorta zorunluluğu 125 cc veya 4 KW üstü güce sahip motorlarda mevcuttur.

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

İşte otomobilin teknik özelliklerinin listesi ve otomobilin görseli:

Azami hız: 45 km/sa
Menzil: 63 km
Motor gücü: 2.0 Kw
Motor torku: 4.5 Nm

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

Boyutlar: U:2300 mm, G: 1090 mm, Y: 1645 mm
Kütle: 415 kg
Azami taşıma kapasitesi: 163 kg
Yokuş kalkma kabiliyeti: Yüzde 15

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

Batarya tipi: Vrla jel batarya
Batarya kapasitesi: 72V 58Ah
Şarj cihazı kapasitesi: 72-89V 8.0 ±0.2A
Şarj süresi: 7-8 saat
Aktarma tipi: Diferansiyel motor

A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

Enerji tüketimi: 68 Wh/km
Fren sistemi: Ö: Disk/ – CBS A: Disk
Tekerler: Ö: 125/65-12 A: 125/65-12
Oturma koltuk sayısı: 2
Euro seviyesi: Euro 5
Fiyatı: 119 bin 990 TL

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