A101 elektrikli araba satıyor! Sosyal medyada trend oldu - A101'de satılan elektrikli araba fiyatı ne kadar? İşte özellikleri…

A101 ELEKTRİKLİ ARABA FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

A101 resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre elektrikli araba 119.990 bin TL'den satışa çıkarıldı. Aracın satışı ile ilgili ise taksit seçenekleri bulunuyor. Araba toplamda 9 taksit fırsatı ile aylık 14 bin 265 TL'ye satın alınabiliyor.