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YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | YKS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında, deprem felaketi nedeniyle ertelenmesinin ardından beklenen açıklama geldi. Sınav tarihi ve başvuru tarihlerinin açıkladığı resmi açıklamanın ardından YKS başvuru ücreti sorgulanmaya başladı. Başvuruların 8 Mart Çarşamba günü saat 12.00'de başlayacağı YKS hakkında arama motorlarında araştırılan YKS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:30
YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | YKS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır?

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2023 | ÖSYM'nin açıkladığı ilk takvimde seçin tarihleri ile çakışması, ardından da yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenmesinin ardından 2023 YKS tarihi belli oldu. TYT, AYT Ve YDT olmak üzere üç fatklı oturumdan oluşan sınav hakkında detaylar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde paylaşıldı. 17-18 Haziran 2023'te yapılacak sınavın başvuruları ise 8-23 Mart 2023 olarak duyurulurken YKS başvuru ücreti ne kadar? - ÖYSM YKS sınav ücreti hangi bankalara yatırılır? soruları da en çok araştırılanlar arasında yer aldı. İşte detaylar...

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2023 yılında YKS başvuru ücreti, her oturum için 115 TL olarak belirlendi. Bununla birlikte, deprem sebebiyle afet bölgesi ilan edilen 11 il ve bir ilçemizde ikamet eden, deprem sonrasında başka il ve ilçelere göç eden adaylardan sınav ve başvuru ücreti alınmayacağının altı çizildi.

YKS son başvuru tarihi ve başvuru ekranı Devamını Oku BUNU DA OKU

YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

ÖYSM YKS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

📌AKBANK
Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI
Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI
Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌FİNANSBANK
Tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌HALKBANK
ATM, internet bankacılığı ve şubeler

📌ING BANK
Tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌VAKIF KATILIM BANKASI
Tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

📌İŞ BANKASI
Tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

📌ZİRAAT BANKASI
Sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

📌ÖSYM MOBİL
ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

ADAYLAR 2. DÖNEMDEN MUAF

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

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