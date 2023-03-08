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KPSS SINAV TARİHİ AÇIKLAMA SON DAKİKA | 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM' tarafından hazırlanan KPSS için bekleyiş sürüyor. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından sınav takvimini güncelleyen ÖSYM, sınav tarihlerinde değişikliğe giderken yeni takvim de belli oldu. Peki ÖSYM 2023 yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2023 Çarşamba 13:40
KPSS SINAV TARİHİ AÇIKLAMA SON DAKİKA | 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS TARİHİ BELLİ OLDU 2023 | ÖSYM'nin Kasım ayında yayınladığı 2023 sınav takvimi, seçim tarihleriyle çakışması nedeniyle geri çekilmişti. Ardından yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerle birlikte bazı sınav tarihleri ile başvuru tarihlerinde değişikliğe gidilmişti. ÖSYM, yaptığı son duruyuru ile KPSS sınav tarihini açıkladı. Peki ÖSYM yeni sınav takvimi açıklandı mı? 2023 KPSS ne zaman? Başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM YENİ SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, yeni sınav takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) hakkında yapılan açıklamada, KPSS, YKS sınav tarihlerinin yanı sıra başvuru tarihleri de bildirilirken 2023 Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ) başvuran adaylar için de bilgilendirme yapıldı.

2023 KPSS NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak" ifadeleri ile KPSS tarihini duyurdu.

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