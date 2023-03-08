Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

8 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,93 (Alış) - 18,93 (Satış)

EURO: 20,96 (Alış) - 20,97 (Satış)

STERLİN: 22,34 (Alış) - 22,45 (Satış)

1 DOLAR = 18,93 TL

👉8 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.104,07

Gram altın satış: 1.104,23

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.837,00

Çeyrek altın satış: 1.852,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.673,00

Yarım altın satış: 3.705,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.324,00

Tam altın satış: 7.381,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.480,00

Cumhuriyet altını satış: 7.593,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.593,00

Ata altın satış: 7.571,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 8 Mart Çarşamba günü saat 12.22 itibarıyla alınmıştır.