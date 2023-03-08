Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 8 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
8 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,93 (Alış) - 18,93 (Satış)
EURO: 20,96 (Alış) - 20,97 (Satış)
STERLİN: 22,34 (Alış) - 22,45 (Satış)
1 DOLAR = 18,93 TL
👉8 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.104,07
Gram altın satış: 1.104,23
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.837,00
Çeyrek altın satış: 1.852,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.673,00
Yarım altın satış: 3.705,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.324,00
Tam altın satış: 7.381,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.480,00
Cumhuriyet altını satış: 7.593,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.593,00
Ata altın satış: 7.571,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 8 Mart Çarşamba günü saat 12.22 itibarıyla alınmıştır.