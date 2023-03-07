KAYSERİ'DE DEPREM SON DAKİKA | AFAD açıkladı! Kayseri'de deprem kaç şiddetinde? (Son depremler)

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından artçı sarsıntılar, ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ederken Kayseri'de de korkutan bir sarsıntı kaydedildi. Büyük Marmara Depremi konusunda vatandaşları sık sık uyaran ve depremin çok yaklaştığını belirten uzmanların uyarılarının ardından arama motorlarında 'Deprem mi oldu? Kayseri'de deprem kaç şiddetinde?' konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

KAYSERİ'DE DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan olan 4.7 büyüklüğünde ve 14:46'da merkez üssü Kayseri Hacılar'da deprem meydana geldi. Öte yandan 14.53'te 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

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MARMARA DENİZİ'NDEKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE?

Marmara Denizi'nde 3,8 şiddetinde deprem oldu. 5 km derinlikte kaydedilen depremin saati ise 11.36 olarak bildirildi. AFAD ise merkezüüsünü Marmaraereğlisi olarak bildirdiği depremin şiddetini 3,5 olarak ölçtü.