Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 6 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
6 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,90 (Alış) - 18,91 (Satış)
EURO: 20,11 (Alış) - 20,12 (Satış)
STERLİN: 22,68 (Alış) - 22,79 (Satış)
1 DOLAR = 18,91 TL
👉6 Mart Pazartesi 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.127,01
Gram altın satış: 1.127,22
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.869,00
Çeyrek altın satış: 1.884,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.738,00
Yarım altın satış: 3.768,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.453,00
Tam altın satış: 7.506,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.609,00
Cumhuriyet altını satış: 7.724,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.651,00
Ata altın satış: 7.699,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 6 Mart Pazartesi günü saat 12.21 itibarıyla alınmıştır.