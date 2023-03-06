Haberler Haberler 7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY 🌖 En çok hangi burçlar nasıl etkilenecek?

7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY 🌖 En çok hangi burçlar nasıl etkilenecek?

Başak Dolunayı ve Satürn’ün Balık Burcuna Geçişi burçları nasıl etkileyecek? Balık, Başak, Yay ve İkizler dolunaydan nasıl etkilenecek? İşte detaylar…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 15:50 Güncelleme Tarihi: 06 Mart 2023 Pazartesi 16:00
7 MART BAŞAK BURCUNDA DOLUNAY 🌖 En çok hangi burçlar nasıl etkilenecek?

Dolunay, 7 Mart 2023 tarihinde saat 15:40'ta Başak burcunun 16. Derecesinde gerçekleşecek. Başak burcu temaları düzen, analiz, detaylarla ilgilenmek, hizmet, titizlik, sağlık, toprak gibi konuları içerir. Bu konularla ilgili gündemler meydana gelebilir. Dolunaylar bilindiği üzere bitişleri ve tamamlanmaları ifade eder. Başak burcunun en belirgin olan temalarından hizmet etme ve yardım etme bu dolunayda vurgulanıyor. Dayanışma ve yardımseverliğin ön plana çıktığı zamanları yaşıyoruz zaten. Dolunay an haritasında yükselen Aslan burcunda olacağından, liderler ve sanatçılar ön planda olabilir. Maddi konular ve sağlık konuları gündeme gelebilir.

Dolunay'dan yaklaşık 1 saat sonra Satürn burç değiştirerek Balık burcuna geçecek. Satürn, su elementi burçlarda rahat edemez. Toplumu etkileyecek olaylar, spiritüel yükseliş, aldanmalar, hayal kırıklığı, fedakarlık gibi balık burunu temsil eden konular gündeme gelebilir.

Sular ve denizlerle ilgili olaylar, tsunamiler, seller ya da kuraklık, su ile gelen bulaşıcı hastalıklar, su kazaları gibi durumlar ortaya çıkabilir. Ruhsal sağlığımız daha hassas olabilir, bağımlılıklarda artış görülebilir. Ruhsal çalışmalar ve terapilere ilgi artabilir. Bu dönemde kurban rolüne girmekten kaçınmalıyız.

EN ÇOK ETKİLENECEK BURÇLAR HANGİLERİ?

Dolunayda en çok etki alacak burçlar ise; Balık, Başak, Yay ve İkizler.

(İçerik: Behnan YENER)

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