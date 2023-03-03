ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? - TÜİK 2023 Şubat enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Enflasyon oranı beklenti anketi

ŞUBAT ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI? | 2023 yılının ilk enflasyon verileri vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Kira artış oranları ve maaş zamları dahil birçok alanı etkileyen Şubat enflasyonu hakkında arama motorlarında TÜİK 2023 Şubat enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

TÜİK 2023 ŞUBAT ENFLASYONU NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın 3'ünde bir önceki aya ilişkin verileri duruyor. Şubat ayı enflasyonu da 3 Mart 2023 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Şubat ayı enflasyonunun duyurulmasının ardından kira artış oranı da netleşecek. Enflasyon verisi aynı zamanda emekli ve memur zam oranı için ilk veri olacak.

ŞUBAT ENFLASYONU BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ

TÜİK tarafından 3 Mart Cuma günü açıklanacak şubat ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,52 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin şubat ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,70 ve en yüksek yüzde 5,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin şubat ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 3,52) göre bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceği hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi yüzde 51,57 düzeyinde oluştu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 6,65 artış göstermişti.