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EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yapılan düzenleme, meclisten geçmesinin ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte EYT'liler, ilk maaşlarını ne zaman alacağını merak ediyor. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşı emekli edecek olan düzenleme ile ilgili arama motorlarında araştırılan 'EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 07:58 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2023 Cuma 08:20
EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak?

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? | Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çalışmalarına 3 hafta ara veren meclis, açılmasının ardından ana gündem maddfesi EYT'yi masaya yatırdı. İlk günden kabul edilen EYT düzenlemesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzalamasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru sürecinin başladığı EYT hakkında EYT ilk maaş ne zaman yatacak? EYT ilk ödemeler hangi tarihte yapılacak? - EYT'liler ne zaman maaş alacak? soruları araştırılıyor. İşte merak edilenler...

EYT İLK MAAŞ NE ZAMAN YATACAK? EYT İLK ÖDEMELER HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor. Aynı anda yüz binlerce EYT'linin emeklilik başvurusunda bulunacak olması nedeniyle bu yıl incelemelerin zaman alması, bu nedenle ilk aylık ödemesinde gecikmeler yaşanması muhtemel görünüyor.

Bununla birlikte, ilk aylık ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak.

EYT'LİLER NE ZAMAN MAAŞ ALACAK?

Yukarıdaki bilgiler ışığında, mart ayında dilekçe veren EYT'liler, nisan ayında ilk maaşlarını almaya başlayacak.

Yani emekli aylığının ödemesi, başvuru dilekçesi verildikten sonraki aydan itibaren başlayacak. İlk maaşlar nisan ayında ödenecek. Ardından Nisan ayında dilekçe veren ve gerekli şartları karşılayan bir kişi ilk maaşını Mayıs ayında, Mayısta başvuru yapan kişi ise ilk maaşını Haziran ayında almaya hak kazanacak.

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