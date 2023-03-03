BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR 2023? | Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, farz mıdır? Nasıl niyet edilir? DİYANET

Berat Kandili, yılın üçüncü kandili olan ve Şaban ayının 14. gecesini 15. gününe bağlayan gecedir. Kelime anlamı 'temize çıkmak' olan Berat Kandili'ni ibadelerle geçiren Müslümanlar, bu gecede günahlardan arınacağına inanarak tövbe eder. Mübarek Gece, Berat Gecesi ve Rahmet Gecesi gibi isimlerle de anılan Berat Kandili hakkında 'Berat Kandili orucu hangi gün tutulur 2023? Berat Kandili orucu kaç gün tutulur, farz mıdır? Nasıl niyet edilir?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

BERAT KANDİLİ ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR 2023?

Şaban ayının 15. gecesi berat kandili orucunun tutulacağı gündür. 2023 yılında Berat Kandili 6 Mart Pazartesi gününe denk gelmektedir. Bu kapsamda Berat Kandili'nde oruçlu olmak isteyen kişiler, 5 Mart gecesi sahur yaparak 6 Mart gününü oruçlu geçirebilirler.

Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabı ve feyzi vardır. Mübarek Berat Kandili hakkında Peygamber Efendimiz Hz.Muhammed (s.a.v) hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuştur;

"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim" diye buyurur." (İbn Mâce)

BERAT KANDİLİ ORUCU KAÇ GÜN TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Berat Kandili'nde kaç gün oruç tutulacağına ilişkin soruyu şu şekilde cevaplandırmıştır:

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15).

Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder.

Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.

Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

BERAT KANDİLİ ORUCU FARZ MIDIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın ortasında (Berat gecesi) ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar, 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu başka bir şey isteyen…' buyurur." (Bkz. Tirmizî, Savm, 39; İbn Mâce, İkâmet'u-Salat, 191) demiştir.

Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhicce'nin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 62; Tirmizî, Savm, 52), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196, 197; İbn Mâce, Sıyâm, 41,42), pazartesi orucunu soranlara; "Bugün benim doğduğum, Peygamber olarak gönderildiğim ve Kur'an'ın bana vahyedildiği gündür." (Müslim, Sıyâm, 198) diye cevap verirdi.

Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak bazı İslam alimleri dini açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.

BERAT KANDİLİ ORUCU NASIL NİYET EDİLİR?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

Ramazan ayında tuttuğunuz oruç gibi, kandil günü için sahura kalkıp niyetlenmelisiniz. Dilerseniz; "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyebilirsiniz.