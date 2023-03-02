Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 2 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
2 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
(Dolar-Euro-Sterlin Kaç TL?) CANLI DÖVİZ HAREKETLERİ İÇİN TIKLAYIN...
ABD Doları: 18,89 (Alış) - 18,89 (Satış)
EURO: 20,10 (Alış) - 20,10 (Satış)
STERLİN: 22,54 (Alış) - 22,66 (Satış)
1 DOLAR = 18,89 TL
👉2 Mart Perşembe 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.112,72
Gram altın satış: 1.112,91
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.841,00
Çeyrek altın satış: 1.858,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.682,00
Yarım altın satış: 3.716,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.341,00
Tam altın satış: 7.404,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.526,00
Cumhuriyet altını satış: 7.640,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.537,00
Ata altın satış: 7.595,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 2 Mart Perşembe günü saat 11.49 itibarıyla alınmıştır.