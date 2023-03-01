SON DEPREMLER! | 1 Mart'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

1 MART SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 24. güne girilirken depremin zarar verdiği 11 kentte enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketinin 15. gününde, zaten oldukça hasar almış olan Hatay'da 6.4 büyüklüğünde yeni bir deprem kaydedildi. Ardından şiddetli artçılarla 3 kez daha sallanan kentte arama kurtarma çalışmaları sürerken son depremde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 294 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. 22. günde bir şiddetli sarsıntı da Malatya'da yaşandı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 69 kişinin yaralandığı depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşte 1 Mart Çarşamba son depremler ve artçılar...

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1 MART'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Kahramanmaraş'ta Ekinözü merkezli 4,2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. 5.6 km derinlikte gerçekleşen depremin saati 05.23 olarak açıklanırken depremin şiddetini AFAD ise 4,4 olarak duyurdu.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

NOT: Görselde 4.5 ve üzeri şiddete sahip depremler turuncu, 4.0 ve üzeri yeşil, 3.5 ve üzeri mavi, 3.0 ve üzeri şiddetteki depremler ise sarı renkle gösterilmiştir.