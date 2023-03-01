Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...
1 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM
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ABD Doları: 18,87 (Alış) - 18,90 (Satış)
EURO: 20,13 (Alış) - 20,14 (Satış)
STERLİN: 22,72 (Alış) - 22,83 (Satış)
1 DOLAR = 18,90 TL
👉1 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...
📌GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 1.112,87
Gram altın satış: 1.113,06
📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 1.842,00
Çeyrek altın satış: 1.857,00
📌YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 3.684,00
Yarım altın satış: 3.714,00
📌TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 7.346,00
Tam altın satış: 7.400,00
📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 7.495,00
Cumhuriyet altını satış: 7.608,00
📌ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 7.541,00
Ata altın satış: 7.590,00
NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mart Çarşamba günü saat 13.29 itibarıyla alınmıştır.