Yatırımcı ve vatandaşların dikkatle takip ettikleri dolar kurunda dalgalanmalar devam ederken vatandaşlar, 'Dolar ne kadar oldu? 1 Mart 2023 Döviz Kuru - Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?' sorularının cevabını araştırıyor. Evrensel piyasalara olduğu gibi iç piyasalara da yön veren dolar ve altın kurları, anlık takipleriyle haberimizde...

1 MART 2023 ALTIN FİYATLARI VE DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM

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ABD Doları: 18,87 (Alış) - 18,90 (Satış)

EURO: 20,13 (Alış) - 20,14 (Satış)

STERLİN: 22,72 (Alış) - 22,83 (Satış)

1 DOLAR = 18,90 TL

👉1 Mart Çarşamba 2023 canlı altın fiyatları...

📌GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.112,87

Gram altın satış: 1.113,06

📌ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 1.842,00

Çeyrek altın satış: 1.857,00

📌YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 3.684,00

Yarım altın satış: 3.714,00

📌TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 7.346,00

Tam altın satış: 7.400,00

📌CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 7.495,00

Cumhuriyet altını satış: 7.608,00

📌ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 7.541,00

Ata altın satış: 7.590,00

NOT: Altın ve dolar fiyatlarındaki son bilgiler 1 Mart Çarşamba günü saat 13.29 itibarıyla alınmıştır.