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YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayan ve herkesi ekran başına kilitleyen Yürek Çıkmazı'nın 14. bölümü merakla bekleniyor. Kişilik bozukluğu yaşayan bir adamın ve çocuklarıyla birlikte hayata tutunmaya çalışan bir kadının duygu yüklü hikayesini ekranlara taşıyan dizinin yeni bölümü hakkında arama motorlarında araştırılan Yürek Çıkmazı 14. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle konularını ve son bölüm bilgileri araştırılıyor. Peki, Yürek çıkmazı bu akşam var mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:10 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 15:30
YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM İZLE - TRT 1 Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle - Yürek Çıkmazı dizisi son bölüm izle

Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. 14. bölümüyle 28 Şubat Salı akşamı TRT 1 ekranlarına gelecek dizinin yeni bölümünü merakla bekleyen seyirciler, araştırmalara başladı. Yönetmenliğini Serdar Gözelekli'nin üstlendiği ve başrollerini Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu ve Mesut Akusta'nın paylaştığı Yürek Çıkmazı'nın 14. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

YÜREK ÇIKMAZI 14. BÖLÜM KONUSU NE?

Babasının suçsuz bulunmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Halil, Yürek Çıkmazı'nı terk ederek, yine eski kayıp günlerine geri döner. Funda dışında kimse ona ulaşamaz. Her yerde Halil'i arayan Zeynep'in yardımına Ali Fuat yetişir. Halil'i Zeynep'i daha fazla üzmemesi konusunda uyarır. Raporun temiz çıkmasıyla birlikte evden firar eden Feride, babasının da kışkırtmasıyla peşinden gelen kocasına kafa tutar. Ancak Kıvanç hiç beklemediği bir hamle yaparak, "ya ben ya baban" diyerek onu bir seçime zorlar. Öte yandan Yılmaz'ın hayatına hiç beklenmedik bir anda Kader isminde bir kadın girer. Yılmaz'ın tatlı bir tesadüfle tanıştığı bu kadın, beraberinde pek çok sürprizi de getirecektir. Halil'in bulunduğu mekana ani bir ziyarette bulunan Zeynep, gördükleri karşısında şok olur. Artık Halil hakkında bir karar vermek zorundadır.

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Yürek Çıkmazı dizisi 14. bölüm izlemek için tıklayın

Yürek Çıkmazı dizisi tüm bölümleri izlemek için tıklayın

YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

  • Ayça Bingöl,
  • Alp Navruz,
  • İrem Helvacıoğlu,
  • Cemal Toktaş,
  • Rozet Hubeş,
  • Özlem Ulukan,
  • Timur Ölkebaş,
  • Mesut Akusta,
  • Eylül Ersöz,
  • Bihter Dinçel,
  • Erhan Alpay,
  • Güler Ökten,
  • Alp Akar,
  • Aydan Şener,
  • Dilara Aksüyek.

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