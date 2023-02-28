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ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023? | 1 gün, 30 gün oruç tutmayan ne kadar para verecek? DİYANET fitre ve kefaret ücreti

Mübarek üç ayların sonuncusu olan ve on bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı için geri sayım devam ediyor. 2023 yılında 23 Mart'ta eda edilecek olan Ramazan'da, erişkin tüm Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetini yerine getiremeyen kişiler kefaret bedelini araştırıyor. Peki 2023 oruç kefareti ne kadar? Oruç tutamayanlar için fitre ne kadar? 1 gün, 30 gün oruç tutmayan ne kadar para verecek? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:30 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2023 Salı 10:30
ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023? | 1 gün, 30 gün oruç tutmayan ne kadar para verecek? DİYANET fitre ve kefaret ücreti

On bir ayın sultanı Ramazan'ın bereketiyle birlikte sofralarımızı şenlendirmesine sayılı günler kaldı. Bir ay boyunca güneş doğduktan batana kadar her türlü yiyecek ve içecekten uzak durulması gereken bu ayda oruç tutamayanlar ise dinin bu gerekliliğini kefaret ödeyerek yerine getiriyor. Oruç tutamayacak olanların 'oruç fidyesi' olarak bilinen ücreti ödemesi gerekirken arama motorlarında araştırılan 2023 oruç kefareti ne kadar? Oruç tutamayanlar için fitre ne kadar? 1 gün, 30 gün oruç tutmayan ne kadar para verecek? sorularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ORUÇ KEFARETİ NE KADAR 2023?

Bir fidye miktarı, bir sadaka-i fıtır miktarıdır ve ayette belirtildiği üzere bir fakiri tam bir gün doyurmaktan ibarettir. Bir gün ise 2 öğün olarak hesaplanır. Fidye vermek durumunda olan kişi, fidyenin karşılığını para olarak da verebilir. Oruç fidyeleri Ramazan ayı içerisinde düzenli verilebileceği gibi, Ramazan sonunda toptan olarak da verilebilir. Ramazan ayında ödemesi gereken fidyeyi henüz ödeyememiş kişiler Ramazan ayından sonra bu fidyelerini ödeyebilirler. Henüz ulaşılmamış olan gelecek Ramazan ayı için farziyet oluşmadığından önceden fidye ödemesi yapılamamaktadır.

1 GÜN, 30 GÜN ORUÇ TUTMAYAN NE KADAR PARA VERECEK?

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

DİYANET FİTRE VE KEFARET ÜCRETİ

Orucu kasten, yani mazereti olmadığı halde bilerek bozmak, Ramazan'ın hürmetine saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber (s.a.s), orucunu bu şekilde bozanların keffâret ile yükümlü olacaklarını belirtmiştir (Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü'l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81). Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç tutmaktır. Buna da gücü yetmeyen kişi, 60 fakiri bir gün ya da bir fakiri 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir (Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262).

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