Haberler Haberler TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TOKİ yeni kura çekiliş takvimi belli oldu mu? - 2023 İlk Evim TOKİ kura tarihleri

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TOKİ yeni kura çekiliş takvimi belli oldu mu? - 2023 İlk Evim TOKİ kura tarihleri

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' kurası için geri sayım devam ediyor. 6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle çekilişlerin ertelenmesi, kura takvimini değiştirirken vatandaşlar, TOKİ kura çekilişlerinin yeniden başlayacağı tarihi araştırıyor. 250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme kuraları hakkında arama motorlarında araştırılan 'TOKİ kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ deprem nedeniyle ertelenen kura çekilişleri ne zaman yapılacak? - Yeni TOKİ çekiliş takvimi belli oldu mu?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:50 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:50
TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TOKİ yeni kura çekiliş takvimi belli oldu mu? - 2023 İlk Evim TOKİ kura tarihleri

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? | TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 250 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirlemek için yapılan kura çekilişlerine ara verildi. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen büyük deprem ve akabinde yaşanan artçılar nedeniyle 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketinde yaralar sarılıyor. Bir yandan bölgeye yardımlar sevk edilirken enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Büyük felaketin ardından 6 Şubat ve sonrasında yapılması planlanan kuraların çekim tarihleri ertelendi. Peki TOKİ kuraları ne zaman başlayacak? TOKİ yeni kura çekiliş takvimi belli oldu mu? İşte merak edilenler...

TOKİ YENİ KURA ÇEKİLİŞ TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişleri ertelendi. 7-14 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ kura çekilişlerinin deprem nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi için büyük bekleyiş devam ediyor. TOKİ tarafından yürütülen 81 ilde 250 bin konut projesi kapsamında evi olmayan kişiler ev sahibi olacak. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem hadisesinin ardından TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre kura çekilişleri ikinci bir açıklamaya kadar ertelendi. İçerisinde İzmir, Tekirdağ ve İstanbul'un da bulunduğu toplam 250 bin konutun çekilişlerinin ne zaman devam edeceği henüz bilinmiyor.

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TOKİ'DEN ERTELEMEYE İLİŞKİN DUYURU

TOKİ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"250 Bin Sosyal Konut Kampanyası Kapsamında Hak Sahibi Belirleme Kura Töreni Yaşanan Doğal Afet Sebebiyle İleri Tarihe Ertelenmiştir. Kura Tarihi ve Saati İdaremizce Belirlenerek Web Sayfasında Yayınlanacaktır."

TOKİ ESKİ KURA TARİHLERİ

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başlanan TOKİ kuralarının 2023 Mart ayına kadar sürmesi planlanıyor. 2+1 ve 3+1 seçenekli konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor. 6 – 14 Şubat 2023 tarihleri arası yapılması beklenen TOKİ kuraları şöyleydi:

🏡5-6 Şubat: Kütahya

🏡6-13 Şubat: İzmir

🏡7-8 Şubat: Afyonkarahisar

🏡11 Şubat: Edirne

🏡12 Şubat: Kırklareli

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