Haberler Haberler SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Niğde'de korkutan deprem! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 25 Şubat 2023 son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Niğde'de korkutan deprem! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 25 Şubat 2023 son depremler

AFAD'ın aktardığı son dakika bilgisine göre, Niğde ve çevre illerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Bor ilçesinin merkezüssü olduğu deprem kısa sürede sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 25 Şubat 2023 son depremler' konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:44 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2023 Cumartesi 13:50
SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | Niğde'de korkutan deprem! Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 25 Şubat 2023 son depremler

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU? | AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Niğde'de korkutan bir deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından vatandaşlar sokağa dökülürken arama motorlarında 'Son dakika deprem mi oldu? Niğde'de deprem mi oldu, kaç şiddetinde? - 25 Şubat 2023 son depremler' konuları araştırılıyor.

NİĞDE'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE?

AFAD'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Niğde'nin Bor ilçesinde, 5,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 13.27'de yaşanan depremin derinliği ise 7 km olarak ölçüldü. Çevre illerden de hissedilen sarsıntının ardından henüz olumsuz bir ihbar alınmadığı biliniyor.

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