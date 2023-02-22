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MERCEK BULUTU NEDİR? | Mercek bulutlar neden olur, nasıl oluşur? Mercek bulut deprem belirtisi midir?

Van, Niğde ve Bursa'da görülmesinin ardından mercek bulutunun sebebi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Basit bir doğa olayı sonucunda oluşan merceksi bulutlar, ülkemizde arka arkaya meydana gelen deprem felaketlerinin ardından 'Mercek bulutu deprem belirtisi midir?' sorusuyla kafaları karıştırdı. Tabağa benzeyen yapısıyla görmeye alışık olduğumuz bulutlardan fartklı bir yapıya sahip olan iç içe geçmiş halka şeklindeki bulutlar hakkında arama motorlarında 'Mercek bulut nedir? Mercek bulutu neden olur, nasıl oluşur?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 08:00 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 08:00
MERCEK BULUTU NEDİR? | Mercek bulutlar neden olur, nasıl oluşur? Mercek bulut deprem belirtisi midir?

Bursa, Van ve Niğde'de görülmesinin ardından halk arasında deprem belirtisi olduğu gerekçesiyle panik yaratan merceksi bulutlar, sıradışı görünümüyle birçok kişinin ilgisini çekti. İç içe geçmiş halkalı görüntüsüyle mercek veya tabağa benzetilen, güneş ışığını spiral halinde yansıtan merceksi bulutlar, kesme rüzgarlarının sonucu olarak da bilinir. Peki Mercek bulut nedir? Mercek bulutlar neden olur, nasıl oluşur? Mercek bulutu deprem belirtisi midir?

MERCEK BULUT NEDİR?

Çoğunlukla troposferde, tipik olarak rüzgar yönüne paralel hizada oluşan durağan bulutlardır. Genellikle görünüm olarak bir mercek veya tabakla karşılaştırılabilirler. Alt stratosferde oluşan sedefli bulutlar bazen merceksi şekillere sahiptir. Üç ana merceksi bulut türü vardır:

  • Altocumulus duran lenticular (ACSL)
  • Stratokümülüs duran lenticular (SCSL)
  • Sirrocumulus duran lenticular (CCSL)

Yerden yüksekliği değişen bu bulutlar, eşsiz görünümleri nedeniyle, bazı tanımlanamayan uçan cisim ( UFO) gözlemleri için bir açıklama olarak önerildiler.

MERCEK BULUTLAR NEDEN OLUR? NASIL OLUŞUR?

Hava, Dünya yüzeyi boyunca hareket ederken, dağlar veya tepeler gibi doğal özellikler ve havanın "girdaplara" veya alanlara akışını bozan binalar ve diğer yapılar gibi yapay yapılar dahil olmak üzere engellerle sıklıkla karşılaşılır.

Nemli, kararlı hava, dağların neden olduğu gibi daha büyük bir girdabın üzerinden aktığında, dağın rüzgar altı tarafında bir dizi büyük ölçekli duran dalga oluşur . Dalganın tepesindeki sıcaklık çiy noktasının altına düşerse , havadaki nem yoğunlaşarak merceksi bulutlar oluşturabilir. Belirli koşullar altında, birbirini izleyen her dalganın zirvesinin yakınında uzun lentiküler bulut dizileri oluşabilir ve bu da " dalga bulutu " olarak bilinen bir oluşum oluşturur. Bu dalga sistemleri , zaman zaman su buharının yoğunlaşmasına ve yağış üretmesine yetecek kadar büyük yukarı hava akımları üretebilir .

Merceksi bulutların UFO'larla karşılaştırılmasının nedeni birçoğunun karakteristik bir "mercek" veya pürüzsüz, daire benzeri bir şekle sahip "uçan daire" şeklinde olmasıdır. Merceksi bulutlar genellikle alçakta veya düz arazide oluşmazlar, bu nedenle birçok insan daha önce hiç görmemiş olabilir ve var olabileceklerini bilmiyor olabilir. Parlak renkler (yanardönerlik olarak adlandırılır) bazen merceksi bulutların kenarları boyunca görülebilir.

MERCEK BULUTU DEPREM BELİRTİSİ MİDİR?

Mercek bulutların depremle bir ilişkisi olduğuna dair bilimsel veri yoktur. Bilim insanları mercek bulutlarla depremi ilişkilendirmezken bulutlar, fön rüzgarlarının görüldüğü bütün bölgelerde oluşabilme potansiyeline sahiptir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde mercek bulutlara dair yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:

"Mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir.

Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır."

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