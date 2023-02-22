Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 22 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 22 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 22 Şubat Çarşamba barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:02 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2023 Çarşamba 10:20
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 22 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 22 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 35,04 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 11,56 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,79 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,75 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,42 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

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