ŞABAN AYINDA HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR? | Şaban ayında çekilmesi gereken zikirler ve tesbihler, okunacak dualar 2023 DİYANET

ŞABAN AYINDA HANGİ TESBİH VE ZİKİRLER ÇEKİLİR? | Hicri takvime göre yılın sekizinci ayı olan Şaban ayı, 21 Şubat Salı günü başlayacak. Oruç ibadetinin farz kılındığı, Hz. Muhammed'in Hafsa bint Ömer ile evlenmesi, Hz. Hüseyin'in doğması gibi olayların yaşandığı bu mühim ayda yapılacak ibadetler de merak ediliyor. İşte Şaban ayında çekilecek zikir ve tesbihler…

ŞABAN AYINDA ÇEKİLMESİ GEREKEN ZİKİRLER

Şaban ayının ilk 10 gününde;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh. (100 kere)

Şaban ayının ikinci 10 gününde;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh. (100 kere)

Şaban ayının üçüncü 10 gününde;

Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh (100 kere)

ŞABAN AYINDA ÇEKİLMESİ GEREKEN TESBİHLER

1100 kez ' La İlahe İllallah' 100 kez de ' Muhammedürresulullah' denir.

100 kez Subhana'llahi'l Hayyil Kayyum

100 kez Subhanna'llahi'l Ehadi's Samed

100 Subhana'llahi'l Gafuri'r Rahim

Şaban ayının 1. günü ile 10. günü çekilecek tesbih

Ya Latif Celle Şanühü

Şaban ayının 11. günü ile 20. günü çekilecek tesbih

ya Rezzak Celle Şanühü

Şaban ayının 21. günü ile 30. günü çekilecek tesbihi

ya Aziz Celle Şanühü

11. günü ile 20. günü arası her gün günde 100 kere ya Rezzak Celle Şanühü

21. günü ile 30. günü arası her gün günde 100 kere ya Aziz Celle Şanühü Allahümme barik lena fi Şaban. Ve belliğna Ramazan.

Ayrıca Şaban ayının ilk 10 gününde 100 defa "Ya Latîf"

Şaban ayının ikinci 10 gününde 100 defa "Ya Azîz"

Şaban ayının üçüncü 10 gününde 100 defa "Ya Rezzâg" tesbihlerinin çekilmesinin sevabı büyüktür.

ŞABAN AYI DUASI OKUNUŞU

''Allâhümme bârik lenâ fî Şa'bân ve belliğnâ Ramazâne vahtim lenâ bil-îmâni ve yessir lenâ bi'l- Kur'ân."

ŞABAN AYI DUASI ANLAMI

Allah'ım bize Şa'bân-ı şerîfi bereketli kıl. Bizi Ramazan'a kavuştur. (Ömrümüzü) İmanla bitirmemizi nasib eyle. Kur'an-ı Kerim'i bize kolaylaştır.