EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar için kritik tarih belli oldu! İşte İlk maaş tarihi

Milyonlarca vatandaş EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda meraklı bir bekleyiş içinde. "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arayanlar, ilk maaş tarihini de merakla bekliyor.
Milyonlarca vatandaş EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusunda meraklı bir bekleyiş içinde. "EYT ne zaman çıkacak?" sorusuna yanıt arayanlar, ilk maaş tarihini de merakla bekliyor.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çok sayıda can kaybına neden olan deprem felaketi sonrası TBMM çalışmalarına 21 Şubat'a kadar ara vermişti.
Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve Bakanlar afet bölgesine intikal etti. Bu sebeple, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olunma şartının arandığı milyonları yakından ilgilendiren EYT gündeminin ele alınması beklenen 6 Şubat Pazartesi tarihli Kabine Toplantısı da ertelendi.
EYT düzenlemesine ilişkin kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazlar Kabine'de görüşülecek konular arasındaydı fakat henüz EYT'de son durumla ilgili yeni bir gelişme yaşanmadı. 14 Şubat'ta yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda ana gündem maddesi ise deprem felaketi olacak.
EYT MART AYINA KALDI
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çalışmalarına siyasi partilerin mutabakatı ile 28 Şubat'a kadar ara verilmesinin kararlaştırıldığını açıkladı.
Elitaş, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Milletvekillerimizin büyük bir çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle, siyasi partilerimizin mutabakatı ile TBMM çalışmalarına 28 Şubat 2023 tarihine kadar ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.
28 Şubat'ta açılması planlanan TBMM Genel Kurul çalışmalarına ilk olarak Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu teklifi, yapılandırma ve ardından EYT düzenlemesinin görüşülerek başlanması planlanıyor.
İLK MAAŞ NİSANDA
EYT'nin 2023 yılının Şubat ayı içinde yasalaştırılması ve vatandaşların ilk maaşlarını mart ayında alması planlanıyordu. Fakat, Kahramanmaraş'taki deprem felaketi sonrası meclis çalışmalarına ara verildi. Şimdi gözler EYT'lilerin ilk maaşlarını alacakları tarihe çevrildi.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR, KİMLER EMEKLİ OLACAK?
EYT teklifi 8 Eylül 1999 da dahil olmak üzere 9 Eylül 1999'dan öncesi sigortalıları kapsıyor. Teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Bu fıkra esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.
İlk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 10 gün içerisinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanacak.
Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.
Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler ile il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.