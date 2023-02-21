Haberler Haberler BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 21 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 21 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI - Küresel ısınmanın etkileri her geçen gün biraz daha artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aylardır barajlardaki doluluk oranını artıracak kadar yağış alamayan megakentte seviyesi yüzde 50'nin üzerinde baraj kalmazken Pabuçdere ve Kazandere Barajı ise yüzde 10'un altına düşerek alarm veriyor. 21 Şubat Salı barajlardaki doluluk oranını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:24 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2023 Salı 09:50
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2023 - 21 Şubat 2023 Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte Son Veriler!

Yaz mevsiminin geride kalmasıyla birlikte beklenen yağışlar nihayet yüzünü gösterdi. Ancak barajlardaki su seviyeleri kritik seyrini sürdürüyor. İstanbul'da baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Resmi verilere göre, 20 Şubat Pazartesi günü İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 34,92 oldu.

💦PABUÇDERE VE KAZANDERE ALARM VERİYOR💦

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdan yalnızca doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde olan kalmadı... Alibey Barajı yüzde 11,69 olarak ölçülürken, Sazlıdere barajı yüzde 33,93 doluluk oranına sahip. Pabuçdere Barajı'nda doluluk oranı son yağışlarla yükselişe geçerek yüzde 6,77 olarak ölçülürken Kazandere Barajı'nda ise yüzde 3,62 oldu.

İŞTE BARAJLARA DAİR BAZI VERİLER📊

DİĞER
Depremde yakınlarını kaybeden Didem Uzel: Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz!
Didem Uzel depremde yakınlarını kaybetmişti: "Acı bitmiyor ama hayata tutunmaya çalışıyoruz!"
Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor
Fırtına'nın Süleymanov ısrarının sebebi ortaya çıktı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ölüdeniz fay hattı hangi illerden geçiyor?
21 Şubat Salı okullar tatil mi, hangi illerde tatil?
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2023?
Şaban ayında hangi zikir ve tesbihler çekilir 2023 Diyanet?
Resimli, dualı Şaban ayı mesajları!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Eintracht Frankfurt - Napoli maçı saat kaçta? Eintracht Frankfurt - Napoli maçı saat kaçta? 09:44
Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? Liverpool - Real Madrid maçı saat kaçta? 09:26
Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor Trabzonspor'da ayrılık! Kiralık gidiyor 09:21
Almanya'nın en iyi boksörü Ali Eren Demirezen Almanya'nın en iyi boksörü Ali Eren Demirezen 09:08
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:14
Torino ile Cremonese yenişemedi! Torino ile Cremonese yenişemedi! 01:13
Daha Eski
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:03
Valencia Getafe deplasmanında kayıp! Valencia Getafe deplasmanında kayıp! 01:02
Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! Başakşehir'de Caiçara ayrıldı! 00:40
F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi F.Bahçe'den gelecek harekatı! Jesus 2 yıldıza onay verdi 00:27
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:23
G.Saray hazırlıklarını sürdürdü G.Saray hazırlıklarını sürdürdü 00:21