SON DEPREMLER! | 20 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

20 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 15. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları 9 ilde sona ererken Kahramanmaraş ve Hatay'da ise bir kişiyi daha enkaz altından sağ çıkarma umuduyla bekleyiş sürüyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 20 Şubat Pazartesi son depremler ve artçılar...

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20 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 05.29'da merkez üssü Elazığ!ın Palu ilçesi olan 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklanan depremin şiddeti ve merkezüssü AFAD tarafından da teyit edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN