Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 20 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 20 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanarak merkezüssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkilere sebep olan asrın felaketinde 15. güne girildi. Kahramanmaraş ve Hatay hariç diğer illerde arama kurtarma çalışmalarına son verilerek enkaz kaldırma işlemlerine geçilirken bölgede artçı sarsıntılar da şiddetli şekilde devam ediyor. İşte 20 Şubat Pazartesi günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 07:30 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 07:50
SON DEPREMLER! | 20 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

20 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 15. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları 9 ilde sona ererken Kahramanmaraş ve Hatay'da ise bir kişiyi daha enkaz altından sağ çıkarma umuduyla bekleyiş sürüyor. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 20 Şubat Pazartesi son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

20 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 05.29'da merkez üssü Elazığ!ın Palu ilçesi olan 4.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7 km olarak açıklanan depremin şiddeti ve merkezüssü AFAD tarafından da teyit edildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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