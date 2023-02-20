Haberler Haberler PAZARTESİ OKUL VAR MI? | 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2023? - MEB SON DAKİKA ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

PAZARTESİ OKUL VAR MI? | 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2023? - MEB SON DAKİKA ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından yaşanan deprem felaketi sebebiyle okullarda eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremden etklilenen illerde okulların Mart ayında açılacağını duyururken İzmir, İstanbul, Ankara gibi depremde hasar görmeyen diğer illerde okulların açılma tarihi merak ediliyor. Peki Pazartesi okul var mı? 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2023? - MEB SON DAKİKA ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 07:53
PAZARTESİ OKUL VAR MI? | 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2023? - MEB SON DAKİKA ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak?

PAZARTESİ OKUL VAR MI? | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde üst üste meydana gelen deprem felaketi, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da yıkıcı etkilere sebep oldu. 11 kentte arama kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı, depremin ardından eğitime ara verildiğini duyurdu. Deprem bölgelerinde okulların açılış 1 Mart'a kadar ertelenirken diğer illerde ise 2 haftalık aranın ardından eğitimin başlayacağı duyuruldu. Peki Pazartesi okul var mı? 20 Şubat Pazartesi okullar açılacak mı 2023? MEB SON DAKİKA ilkokul, ortaokul, liseler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

20 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI 2023?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okulların açılma tarihine ilişkin yaptığı açıklamada, depremden etkilenen iller hariç, yurt genelinde eğitim öğretimin 20 Şubat Pazartesi tarihinde başlayacağını duyurdu. Eğitime verilen arada uzatmaya gidilmeyeceğinin altını çizen Bakan Özer, 71 ilde ilkokul, ortokul ve liselerde 2. dönem olarak bilinen bahar yarıyılının 20 Şubat 2023 tarihinde resmen başlayacağını bildirdi.

MEB SON DAKİKA İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen 11 il olan Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da ise eğitimin 1 Mart 2023 tarihine kadar ertelendiğini belirten Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız. 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız." Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız."

DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Depremden etkilenen iller hakkında da açıklamada bulunan Bakan Özer, 11 ilde eğitim öğretime verilen aranın yeniden değerlendirileceğini ve bu illerde okulların daha geç de açılabileceğini belirtti. Bakan Özer konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Deprem bölgesinde 1 Mart'ta eğitim başlayacak demedik. 1 Mart'a kadar bu 10 ilde eğitim öğretime ara veriyoruz. Duruma bakılacak. 1 Mart tarihini öteleyebiliriz de."

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