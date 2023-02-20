Haberler Haberler MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri...

Merkez Bankası tarafından açıklanan ve iç piyasalara yön veren faiz kararında Şubat ayı için bekleyiş sürüyor. Yatırım planlarını şekillendiren faiz kararının ne zaman açıklanacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarında 'Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorularının cevabını araştırıyor. İşte ekonomistlerin tahminleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 10:30
MERKEZ BANKASI ŞUBAT FAİZ KARARI | Merkez Bankası faiz açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Beklenti anketi ve ekonomistlerin tahminleri...

MERKEZ BANKASI ŞUBAT AYI FAİZ AÇIKLANDI MI? | Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından duyurulacak olan 2023 yılının ikinci faiz kararı için nefesler tutuldu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yapılan Para Politika Kurulu toplantısının ardından açıklanan faizin 2023'ün ilk ayında ayında sabit tutulmasının ardından yatırımcıların gözü Şubat ayı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin tahminleri ve tüm merak edilenler...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı ve rapor takvimi, resmi site üzerinden yayımlandı. Bir yıllık toplantı tarihlerini kamuoyuna duyuran Merkez Bankası'nın Şubat ayının toplantı tarihi 23 Şubat Perşembe olarak açıklandı. Bu kapsamda, Şubat ayı faiz kararı 23 Şubat Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi.

Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

MERKEZ BANKASI OCAK AYI FAİZ KARARI

Aralık 2021'den itibaren sabit tutulan ve Ağustos ayından beri düşürülen politika faizi, 2022 Ocak ayında da Aralık ayında olduğu gibi değişmeyerek sabit tutuldu. Merkez Bankası faizi 9'da sabit kaldı.

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