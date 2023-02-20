Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Şubat Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Şubat Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '20 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 20 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 115 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:00
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 20 Şubat Pazartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
<p>Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 20 Şubat Pazartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 20 Şubat Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 20 Şubat Pazartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

20 ŞUBAT PAZARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 20 Şubat Pazartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

20 ŞUBAT PAZARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

5 - 13 - 42 - 45 - 68 - 81 Joker: 41 SüperStar: 3

👉 Sayısal Loto 20 Şubat Pazartesi sonucu için TIKLA

👉 Sayısal Loto tüm sonuçlar için TIKLA

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