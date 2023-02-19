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Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2023 Hac kuraları için açıklama!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac kura tarihleri hakkında açıklama yayınladı. 5 Ocak tarihinde başlayan ön başvuru tarihleri 31 Ocak tarihinde sona ermişti. Ön başvurularının sona ermesinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, normal şartlarda 15 Şubat'ta çekilmesi gereken Hac kuralarının ertelendiğini açıklamıştı. İşte 2023 Hac kura tarihleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2023 Pazartesi 00:00
Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2023 Hac kuraları için açıklama!

Kahramanmaraş'ta yaşanan ve çok sayıda can kaybına neden olan deprem felaketi sonrası, daha önce alınan pek çok kararda erteleme oldu. Hac kuraları da bunlardan biri.

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac kura tarihleri hakkında açıklama yayınladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 15 Şubat tarihi itibarıyla başlaması gereken Hac kura tarihlerinin yaşanan deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Konuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "15 Şubat 2023 tarihinde yapılması planlanan 2023 yılı hac kurası tarihi, 06 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde meydana gelen deprem nedeniyle, ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? İşte detaylar...

2023 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ertelenen hac kura çekilişlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. Resmi açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

"83 BİN 430 KİŞİ AĞIRLANACAK"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hac kontenjanında salgın öncesine dönüldüğünü açıklamıştı. Erbaş, "65 yaş üstü dahil 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız." dedi.

2023 HAC ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hac ücretleri için detaylı bilgiye Hac ve Umre Genel Müdürlüğü'ne ait hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden ulaşılabiliyor.

Ortalama fiyatlar ise şu şekilde;

Hac ibadeti fiyatları, Suudi Arabistan'ın resmi para birimi olan Riyal üzerinden belirleniyor.

Hac fiyatları her yıl kişi başı ortalama 20 bin riyal ile 40 bin riyal arasında değişiklik göstermektedir.

2 Kişilik Oda : 175.097 Türk Lirası

3 Kişilik Oda : 165.364 Türk Lirası

4 Kişilik Oda: 150.955 Türk Lirası

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