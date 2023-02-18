Haberler Haberler 💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 18 Şubat Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 18 Şubat Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı devam ediyor. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '18 Şubat Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Peki; 18 Şubat 2023 Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, ne zaman çekilecek? Büyük ikramiyenin 111 milyon TL'yi geçtiği Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2023 Cumartesi 22:13
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ! 18 Şubat Cumartesi 2023 Sayısal Loto sonuçları - Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 18 Şubat Cumartesi akşamı gerçekleştirildi. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 18 Şubat Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor. İşte 18 Şubat Cumartesi 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuçları, sonuç sorgulama ekranı, çıkan şanslı numaralar ve joker, süperstar sonuçları...

18 ŞUBAT CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın Sayısal Loto çekilişi 18 Şubat Cumartesi akşamı saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlandı.

18 ŞUBAT CUMARTESİ ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUCU

20-23-40-60-83-85 Joker: 64 SüperStar: 4

👉 Sayısal Loto 18 Şubat Cumartesi sonucu için TIKLA

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