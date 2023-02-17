Haberler Haberler SON DEPREMLER! | 17 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

SON DEPREMLER! | 17 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

Kahramanmaraş'on Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanarak merkezüssünün yanı sıra Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da da yıkıcı etkilere sebep olan asrın felaketinde 12. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları canla başla devam ederken bölgede artçı sarsıntılar da devam ediyor. İşte 17 Şubat Cuma günü meydana gelen depremler, artçı sarsıntılar ve büyüklükleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 08:00 Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 Cuma 08:10
SON DEPREMLER! | 17 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

17 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 12. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 260 saat sonra 12 yaşındaki bir çocuğun Hatay'daki enkazdan sağ çıkarılması umutları yeniden yeşertti. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 17 Şubat Cuma son depremler ve artçılar...

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUMU ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

17 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 03:35'te merkez üssü Bingöl'ün Yaylıdere ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklanırken AFAD ise, saat 03:35'te merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde büyüklüğü 4.8 olan bir deprem kaydetti. Sarsıntının yerin 11 km altında gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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