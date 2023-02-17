SON DEPREMLER! | 17 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

17 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 12. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 260 saat sonra 12 yaşındaki bir çocuğun Hatay'daki enkazdan sağ çıkarılması umutları yeniden yeşertti. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 17 Şubat Cuma son depremler ve artçılar...

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17 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre saat 03:35'te merkez üssü Bingöl'ün Yaylıdere ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 km olarak açıklanırken AFAD ise, saat 03:35'te merkez üssü Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde büyüklüğü 4.8 olan bir deprem kaydetti. Sarsıntının yerin 11 km altında gerçekleştiği açıklandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN