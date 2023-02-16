Türkiye Tek Yürek! AFAD ve Kızılay’a deprem için bağış gecesi (CANLI YAYIN)

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinde yaraları sarmak için ilk yardım gecesi tüm televizyon kanallarını bir araya getiriyor.

Başta Kahramanmaraş ve Hatay olmak üzere Adıyaman, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis'i etkileyen depremlerin yıkıcı sonuçlarını yaşayan vatandaşlarımız için Türkiye'nin tek yürek olacağı canlı yayın tüm kanallarda aynı anda ekranlara geliyor.

Yapılan ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek oluyor.

TEKYÜREK yazıp 2668'e mesaj gönderin, Kızılay'a 50 TL bağışlayın

TEKYÜREK yazıp 1866'ya mesaj gönderin: AFAD'a 50 TL bağışlayın

YARDIM HESAPLARI

TOPLAM BAĞIŞ 100 MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ

Türkiye Tek Yürek ortak yayınında toplanan rakam 108 milyar 663 milyon 563 bin TL oldu. Atılan SMS sayısı ise 6 milyon 862 bin.

BAĞIŞTA BULUNANLAR

Zirve Holding Turkuvaz Medya "Türkiye Tek Yürek" Kampanyası için 700 milyon TL bağışta bulundu.

Türk Telekom 2 milyar TL bağışladı.

Borsa İstanbul Grubu 2 milyar TL bağışladı.

Cengiz Holding 3 milyar TL bağışladı

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik 2 milyar TL bağışladı

Nihat Hatipoğlu 200 bin lira bağışta bulundu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin 200 bin lira bağışta bulundu

Zorlu Holding 30 milyon TL bağışta bulundu

Ahlatçı Holding 100 milyon TL bağışladı.

Avrupa Konutları - Artaş İnşaat 20 milyon TL bağışta bulundu.

Bilfen Okulları 1 milyon TL bağışladı

Memur-Sen 10 milyon TL bağışladı

HAK-İŞ 10 milyon TL bağışta bulundu.

Filli Boya 10 milyon 250 bin lira bağışta bulundu.

Gülle Tekstil 1 milyon TL bağışta bulundu

TMSF 2 milyar TL bağışta bulundu

Halkbank 7 milyar TL bağışta bulundu.

Turkcell 3.5 milyar TL bağışta bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü 12 milyar TL bağışta bulundu.

Ziraat Bankası 20 milyar TL bağışta bulundu.

Kalyon Holding 950 milyon TL bağışladı.

Merkez Bankası 30 milyar TL bağışta bulundu.

Ölmez Madencilik 10 milyon TL bağışta bulundu.

Baykar 2 milyar TL bağışta bulundu.

Özdilek Holding 20 milyon TL bağışta bulundu.

Boyner Grup 50 milyon TL bağışta bulundu.

THY 2 milyar TL bağışta bulundu

Vitamin Gübre Tarım Anonim Şirketi 10 milyon TL bağışta bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 4 aylık maaşını bağışladı.

Çelenlioğlu Gıda 1 milyon TL bağışta bulundu.

GKN Kargo 1 milyon TL bağışta bulundu.

Ziraat Katılım Bankası 1 milyar TL bağışta bulundu.

Doğuş Holding 500 milyonTL bağışta bulundu.

METGÜN Grup 10 milyon TL bağışta bulundu.

GCM Yatırım 2 milyon TL bağışladı.

ALTUR Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak kendisi adına 5 milyon TL, kızı İlknur Albayrak ve rahmetli torunu adına 2 milyon TL bağışta bulundu.

Tavuk Dünyası 3 milyon TL bağışta bulundu.

Fettah Tamince 120 milyon TL bağışta bulundu.

MESA Holding 48 milyon TL bağışta bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi 1 milyon TL bağışladı.

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ 2 milyon TL bağışladı.

Trabzonsporlu Edin Visca 100 bin euro bağışta bulundu.

Demirören Holding 50 milyon TL bağışladı.

SOCAR Türkiye 3,5 milyar TL bağışta bulundu.

TİSK 25 milyon TL bağışta bulundu.

LİMAK Holding 100 milyon TL bağışta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 310 milyon TL bağışladı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da 3 aylık maaşını bağışladığını açıkladı.

Kibar Holding, 50 milyon TL bağışta bulundu.

Midpoint Cafe 1 milyon TL bağışta bulundu.

Skechers Türkiye 5 milyon TL bağışta bulundu.

FLO Mağazacılık 5 milyon TL bağışta bulundu.

Koton 5 milyon TL bağışta bulundu.

Can Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.

LC Waikiki 200 milyon TL bağışta bulundu.

Trendyol 100 milyon TL bağışta bulundu.

Poll Production 2 milyon TL bağışta bulundu.

Ayaydın Grubu 5 milyon TL bağışta bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü 5 milyon TL bağışta bulundu.

Vakıf Katılım 1 milyar TL bağışladı.

Emlak Katılım 1 milyar TL bağışta bulundu.

Kıran Holding 25 milyon TL bağışta bulundu.

Ece Holding 5 milyon TL bağışta bulundu.

Emlak Konut 1 milyar TL bağışta bulundu.

Bambi Yatak 1 milyon TL bağışta bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN: 135 MİLYON 589 BİN LİRA YARDIM TOPLADIK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizden KKTC'den Azerbaycan'dan 213 TV 512 radyonun ortak yayınında bizleri takip eden kardeşimlerimizi saygıyla selamlıyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz anında harekete geçti. Fevkalede bir mücadele ile arama kurtarma ve yardım çalışmalarını başlattık, devam ediyoruz. Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi.

KULÜP BAŞKANLARI DA KAMPANYAYA KATILDI

Türkiye Tek Yürek ortak yayınına Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu da katıldı. 4 büyük kulübün başkanları telefonla gelen bağışları kabul etti.

"TÜRKİYE TEK YÜREK" KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLADI?

15 Şubat Çarşamba saat 20.00'de başlayan "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında sevilen dizi ve program yüzlerinin topladığı yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanıyor.