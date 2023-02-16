SON DEPREMLER! | 16 Şubat'ta meydana gelen depremler! - Artçı depremlerin büyüklükleri...

16 ŞUBAT SON DEPREMLER | Kahramanmaraş merkezli ikli yıkıcı depremin ardından 11. güne girildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bölgedeki depremzedeler için kullanılmak üzere, 8 kanalın ortak yayınladığı Türkiye Tek Yürek programında 115 milyar TL'den fazla bağış toplandı. Bir yandan yaralarını sarmaya çalışan bölge halkı bir yandan da şiddeti zaman zaman büyük deprem boyutuna varan artçı sarsıntılarla mücadele ediyor. Peki deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor mu? İşte 16 Şubat Perşembe son depremler ve artçılar...

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16 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, depremden etkilenen 10 il olan Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da kaydedilen artçılardan son saatler içinde en şiddetlisi, Kahramanmaraş Göksun'da, saat 01.25 sıralarında meydana gelen 4.5 şiddetindeki sarsıntı oldu. İşte Kandilli Rasathanesi son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

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